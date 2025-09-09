Aż 5000 zł przez cały rok od rządu. Decydująca data to 3 października

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło właśnie nabór wniosków na stypendia twórcze i kulturalne. Oto najważniejsze informacje.

Wysokość stypendium: 5 000 zł brutto miesięcznie, co daje około 4 400 zł netto.

Masz pomysł na projekt artystyczny? Zrealizuj go dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do 3 października br. do godz. 16.00 możesz złożyć wniosek i uzyskać miesięczne wsparcie w kwocie 5 tys. zł brutto podaje portal gov.

Okres wsparcia:

- roczne: 1 stycznia – 31 grudnia 2026,

- półroczne: 1 stycznia – 30 czerwca lub 1 lipca – 31 grudnia 2026,

- inne warianty (minimum 3 kolejne miesiące w 2026)

Dostępne dziedziny

Stypendia przyznawane są ”osobom fizycznym, zajmującym się działalnością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami” w dwóch kategoriach:

Twórcze: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa,

Upowszechnianie kultury: animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i rozwój kadr kultury

Jak złożyć wniosek

Wniosek można złożyć wyłącznie online przez system SOP-stypendia, dostępny na stronie MKiDN; wnioski wraz z portfolio składa się do 3 października 2025 r. do godz. 16:00

Proces rozpatrywania

Proces rozpatrywania wniosków składa się z kilku etapów.

Najpierw jest formalna weryfikacja – do 60 dni od zakończenia naboru, później trwa ocena merytoryczna przez Komisję powołaną przez Ministra, i ostatni krok - ostateczna decyzja Ministra – do 31 grudnia 2025.

Zakaz wykorzystania środków

- zakup instrumentów, sprzętu, nieruchomości,

- finansowanie studiów, kursów, działalności organizacji (np. fundacji, stowarzyszeń),

- finansowanie sprzętu komputerowego czy audiowizualnego – chyba że jest to niezbędne do realizacji projektu

Dlaczego warto się pospieszyć?

Takie stypendium daje realną szansę na koncentrację na pracy twórczej, bez troski o codzienne utrzymanie — i to przez okres nawet 12 miesięcy. Wnioski można składać tylko do 3 października 2025, więc czas gra kluczową rolę

.

Źródło konkursu i szczegóły organizacyjne:

Oficjalne informacje oraz regulamin znajdują się na gov.pl w dziale kultury (ogłoszenie z 3 września 2025).

bankier,gov, jb