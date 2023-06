Założenia rządu na 2024 r.: wzrost PKB o 3 proc., inflacja 6,6 proc.

Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2024, zakładające wzrost PKB na poziomie 3% oraz średnioroczną inflację w wysokości 6,6%.

Prognozujemy na ten rok wzrost gospodarczy na poziomie 0,9%, […] ale 2024 rok to już dobre wiadomości: przyśpieszenie gospodarki do 3%, to przede wszystkim skutek spadającej inflacji, to powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym, to też polepszenie nastrojów konsumentów w dłuższej perspektywie, także przewidywane w związku ze spadającą inflacją niewielkie złagodzenie polityki pieniężnej” - powiedziała Rzeczkowska podczas konferencji prasowej.