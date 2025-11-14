Inflacja w październiku: presja cenowa nieco słabnie

Inflacja konsumencka wyniosła 2,8 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2025 r., według finalnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2025 r. wzrosły o 2,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,6 proc. i towarów o 1,7 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc. (przy wzroście cen towarów o 0,3 proc. i spadku cen usług o 0,2 proc.)” - czytamy w komunikacie.

W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,2 proc.) oraz mieszkania (o 0,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 pkt proc. i 0,06 pkt proc. Niższe ceny m.in. w zakresie rekreacji i kultury (o 1,0 proc.) obniżyły wskaźnik o 0,07 pkt proc., podał też GUS.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 3,1 proc.), żywności (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 7,0 proc.), restauracji i hoteli (o 5,5 proc.) oraz zdrowia (o 4,9 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,78 pkt proc., 0,73 pkt proc., 0,36 pkt proc., 0,31 pkt proc. i 0,28 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,24 pkt proc. i 0,04 pkt proc., podał Urząd.

Konsensus rynkowy wynosił 2,8 proc. r/r.

Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja konsumencka wyniosła 2,8 proc. w ujęciu rocznym w październiku.

Analityk Portu: presja cenowa nadal słabnie

„Dane potwierdzają inflację mieszczącą się w zakresie celu RPP i na razie niewiele wskazuje, by miała szybko oddalić się od tych poziomów. Mocny złoty tłumi koszty importu, a tańsze surowce wspierają dezinflację. Jednocześnie dynamika usług i płac powoli słabnie, co zmniejsza presję wewnętrzną” – skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Listopadowa projekcja NBP pokazała niższą ścieżkę inflacji i wyższy wzrost PKB, co wzmacnia argumenty za łagodniejszą polityką pieniężną. W naszej ocenie grudzień może być pauzą w cyklu, a bardziej prawdopodobna kontynuacja obniżek to początek 2026 roku. Jeśli nie pojawią się nowe szoki podażowe, inflacja powinna pozostać poniżej 3% w kolejnych kwartałach, a stopy procentowe mogą kierować się w stronę poniżej 4% w pierwszym kwartale 2026” - prognozuje analityk Portu.

Analitycy Banku Pekao: dezinflacja trwa

Publikowane dziś przez GUS finalne dane o inflacji niczego tu nie zmieniły. Inflacja w dół do 2,8% r/r, inflacja bazowa w dół do 2,8-2,9% r/r. Nowe cykliczne minimum na dynamice cen usług. Dezinflacja trwa, przestrzeń do dalszych obniżek stóp pozostaje znacząca - oceniają dane GUS analitycy Banku Pekao.

Analitycy mBanku: powrót do celu inflacyjnego NBP odłożony do 2026 r.

GUS potwierdził inflację w październiku na poziomie 2,8%. Nie widzimy tu głębszych tematów do dłubania i dzielenia włosa na czworo. 2026 rok będzie PRAWDZIWYM powrotem do celu NBP 2,5% (lub niżej), a nie wizytą jak w 2024 roku – zauważają analitycy mBanku.

