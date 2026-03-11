Rheinmetall - pełny portfel zamówień i apetyt na SAFE

Niemiecki gigant zbrojeniowy z nadziejami na kolejny wzrost zysków w tym roku, ubiegły zakończył z 1,8 mld euro na plusie. Wojna na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oznacza większe zamówienia.

Rheinmetall poinformował o rekordowym zysku w 2025 roku przy wzroście sprzedaży o niemal jedna trzecią, jak również o planie dalszej poprawy wyników finansowych w tym roku. Zarząd prognozuje, że w 2026 roku wartość sprzedaży może być wyższa nawet o 45 proc., do kwoty nawet 14,5 mld euro. Niemiecki potentat ma bowiem rekordowo wysoki portfel zamówień – na kwotę 63,8 mld euro.

Koncern już liczy na zamówienia z SAFE

Dyrektor generalny Armin Papperger zapewnił, że jego koncern „jest potrzebny” dla zwiększenia „zdolności obronnych Niemiec i Europy”. To sygnał, że Rheinmetall liczy przede wszystkim na przychody dzięki nowej polityce rządu w Berlinie, który z Bundeswehry planuje uczynić największą konwencjonalną armię w Europie. Ale nie tylko – niemiecka firma ma najwyraźniej także duże oczekiwania i nadzieję na zamówienia z państw Unii, zainteresowanych programem pożyczkowym SAFE.

Dobre perspektywy dla Rheinmetal dostrzegają także analitycy. Media informują o sondażu, jaki przeprowadził koncern wśród analityków, do 2030 roku sprzedaż może przekroczyć 42 mld euro.

Agnieszka Łakoma

