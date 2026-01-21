Nawrocki: USA to nasz najważniejszy sojusznik

USA są najważniejszym polskim sojusznikiem, a NATO jest „stabilne” - powiedział w środę prezydent Karol Nawrocki, który bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos (WEF).

Stany Zjednoczone są najważniejszym polskim sojusznikiem – podkreślił Nawrocki. Ocenił też, że pomimo napięć wokół Grenlandii, Sojusz Północnoatlantycki jest „stabilny”.

Prezydent wyraził nadzieję, że kwestia Grenlandii zostanie rozwiązana na drodze dyplomatycznej.

Napięcia wokół Grenlandii nie oznaczają, że zapomnieliśmy o Ukrainie

Napięcia wokół Grenlandii nie oznaczają, że zapomnieliśmy o wojnie Rosji przeciw Ukrainie - podkreślił prezydent Karol Nawrocki.

Nawrocki powiedział, że nie obawia się, że sytuacja związana z amerykańskimi naciskami w kwestii Grenlandii zmieni postrzeganie wojny w Ukrainie jako najważniejszej obecnie kwestii dla Polski, wschodniej flanki NATO i „całego wolnego świata”.

„Wciąż czujemy zagrożenie ze strony Rosji, jesteśmy w środku wojny hybrydowej” – ocenił prezydent Nawrocki. Wyraził nadzieję, że „powoli zbliżamy się do pokoju w Ukrainie”.

Nawrocki występuje w panelu dyskusyjnym poświęconym obronności Europy, w którym udział biorą m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

PAP, sek

