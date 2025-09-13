Anglia się budzi? „Dość tego, ratujcie nasze dzieci”

Około 110 tys. osób bierze udział w sobotę w marszu na ulicach Londynu zorganizowanym przez brytyjskie środowisko prawicy – poinformowała policja metropolitarna. Według organizatorów uczestników marszu jest wielokrotnie więcej.

Marsz pod hasłem „Zjednocz Królestwo” zorganizował prawicowy aktywista Tommy Robinson, który powiedział, że sobotnie wydarzenie jest „największą demonstracją w historii Wielkiej Brytanii” i „festiwalem wolności słowa”.

„Chcemy z powrotem naszego kraju” - jedno z haseł marszu w Londynie / autor: PAP/EPA/TAYFUN SALCI

Wielu uczestników ma ze sobą flagi narodowe, angielskie, amerykańskie i izraelskie, a także transparenty z napisami „Zatrzymajcie łodzie”, „Charlie Kirk RIP” oraz „Dość tego, ratujcie nasze dzieci”.

Podczas marszu doszło do głośnej krytyki brytyjskiego premiera Keira Starmera. Tłum skanduje: „Czyja ulica? Nasza ulica”, „Anglia” i „Tommy”.

Wizerunek zamordowanego w USA Charlie Kirka na manifestacji w centrum Londynu / autor: PAP/EPA/TAYFUN SALCI

W tym samym czasie, ale inną trasą, ulicami Londynu przechodzi „Marsz przeciwko faszyzmowi” zorganizowany przez grupę Stand Up to Racism.

Policja metropolitarna poinformowała, że podczas obu demonstracji nie doszło do tej pory do żadnych poważnych incydentów.

100 tysięcy Brytyjczyków manifestowało pod flagami Zjednoczonego Królestwa / autor: PAP/EPA/TAYFUN SALCI

W związku z marszami, a także meczami piłkarskiej Premier League, które odbywają się w sobotę w Londynie, na ulicach pojawiło się dodatkowo 1600 funkcjonariuszy policji, w tym 500 sprowadzono z jednostek spoza stolicy.

Z Londynu Marta Zabłocka (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Biznesmen filantrop nagrodzi za… spłodzenie potomstwa

Jest nowy prezes NIK

Manewry Zapad-25, czyli wielka maskirowka Rosjan

»» Co słychać w gospodarce rolnej – oglądaj Agro Flesz na antenie telewizji wPolsce24!