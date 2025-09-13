Japoński koncern ucieka z Niemiec do Polski

Kubota, japoński producent lekkich ciągników, zamyka montownię w Niemczech i przenosi działalność do Polski.

Nie tylko ludzie i zwierzęta migrują po Europie – teraz dotyczy to również maszyn. Udowadnia to m.in. japoński koncern Kubota, który – po ponad trzydziestu latach działalności w niemieckim Rodgau – zamyka montownię lekkich ciągników, przenosząc działalność do Polski. Powód? Ekonomia. Za Odrą koszty pracy są wciąż wyższe niż u nas.

Ceny maszyn nie spadną

Kubota liczy, że nad Wisłą napotka bardziej elastyczne warunki: mniejszą biurokrację, tańszą siłę roboczą i dynamicznie rozwijający się rynek maszyn rolniczych. Dla rolników kluczowe pytanie brzmi – czy traktory stanieją? Niestety nie. Ich ceny ustalane są bowiem globalnie, więc fakt, że ciągnik powstanie bliżej Radomia niż Frankfurtu, nie sprawi, że kupimy go taniej. Jest jednak plus – logistyka. Krótsza droga oznacza szybsze dostawy części i maszyn.

GS, AgroFlesz wPolsce24

