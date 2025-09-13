Najbogatszy człowiek świata kupi TVN?

Studio Paramount kontrolowane przez rodzinę Ellisonów może zostać właścicielem Warner Bros. Discovery, do którego należy TVN - podała agencja Bloomberga. Larry Ellison w minionym tygodniu został najbogatszym człowiekiem świata, wyprzedzając Elona Muska, po tym jak gigantyczny skok kapitalizacji na Wall Street zaliczył należący do niego informatyczny koncern Oracle.

Agencja Bloomberga zaznacza, że nie rozpoczęto jeszcze rozmów między Paramount oraz Warner Bros. Discovery, ale trwają pracę nad stworzeniem oferty przy udziale banku inwestycyjnego. Paramount miałoby przejąć całe Warner Bros. Discovery, czyli także telewizję TVN – podaje portal money.pl.

Prezesem oraz szefem rady dyrektorów w Paramount jest David Ellison, syn najbogatszego człowieka świata Larry’ego Ellisona, który wyprzedził Elona Muska. Majątek Ellisona szacowany jest na 393 mld dol. – przypomina money.pl.

