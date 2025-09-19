Gotówka tarczą obronną dla Polski w czasach wojny hybrydowej

Forum Suwerenności Monetarnej, organizowane przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze odbędzie się 29 września w warszawskim Hotelu Presidential, gromadząc czołowych ekspertów z dziedzin finansów, gospodarki i bezpieczeństwa.

Ostatnie wydarzenia – atak rosyjskich dronów na Polskę oraz masowa awaria terminali płatniczych z 14 września – unaoczniły nam, jak kruche i niepewne mogą być systemy płatności bezgotówkowych w obliczu zewnętrznych zagrożeń. Te incydenty stanowią przestrogę. Całkowita rezygnacja z gotówki oznaczałaby pozbawienie państwa kluczowej tarczy obronnej przed atakami hybrydowymi.

Wojna hybrydowa, którą Rosja prowadzi przeciwko Polsce i innym państwom wschodniej flanki NATO, nie ogranicza się do prowokacji czy dezinformacji. Jednym z jej celów jest destabilizacja, także systemów finansowych. Gdy terminale płatnicze przestają działać, a sieci internetowe są zagrożone cyberatakami, gotówka pozostaje jedynym niezawodnym środkiem płatniczym, gwarantującym ciągłość handlu i podstawowych usług.

Polacy intuicyjnie rozumieją tę prawdę. Badania NBP z 2023 roku pokazują, że mimo cyfryzacji, fizyczne pieniądze pozostają istotne, szczególnie ze względu na poczucie bezpieczeństwa finansowego i kontrolę nad budżetem. Szczególnie starsze pokolenie częściej wybiera gotówkę w przeciwieństwie do młodych, którzy chętniej sięgają po karty płatnicze i inne narzędzia bezgotówkowe.

Geopolityczne napięcia wymagają od nas przemyślanej strategii obrotu gotówkowego. Gotówka to nie tylko wygoda, to element suwerenności państwowej. W czasach niepewności stanowi gwarancję, że obywatele zachowają dostęp do środków płatniczych niezależnie od stanu infrastruktury cyfrowej czy działań wrogich państw.

Właśnie te kluczowe zagadnienia staną się już niebawem przedmiotem debaty podczas Forum Suwerenności Monetarnej, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Wydarzenie odbędzie się 29 września w warszawskim Hotelu Presidential, gromadząc czołowych ekspertów z dziedzin finansów, gospodarki i bezpieczeństwa.

Udział takich gości jak prezes NBP prof. Adam Glapiński, gen. Rajmund Andrzejczak, Piotr Grzonkowski, Marcin Chludziński, dr Henryk Siodmok, Marek Skawiński i wielu innych podkreśla wagę tematu i nierozerwalny związek między gotówką i własną walutą a stabilnością geopolityczną kraju.

W gronie ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli świata finansów będzie można uczestniczyć w debacie o jednych z najważniejszych aspektów polskiej gospodarki, integralnie związanych z geopolitycznymi zagrożeniami. To szansa na wymianę doświadczeń i wypracowanie strategii obrony naszej suwerenności monetarnej. Jak to czynić? Dlaczego to tak ważne? Tego dowiedzą się uczestnicy Forum już pod koniec września.

Portal wGospodarce objął patronatem Forum Suwerenności Monetarnej

