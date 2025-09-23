Strefa Gazy. Polska gotowa pomóc

Ponad 20 państw, w tym Polska, zadeklarowało gotowość do udzielenia pomocy medycznej mieszkańcom Strefy Gazy - wynika ze wspólnego oświadczenia opublikowanego przez MSZ Kanady. Sygnatariusze dokumentu apelują do Izraela o zniesienie ograniczeń dla dostaw pomocy do palestyńskiej półenklawy.

Katastrofa humanitarna w Strefie Gazy

„W związku z trwającą katastrofą humanitarną w Strefie Gazy trzeba pilnie zwiększyć wsparcie medyczne dla pacjentów (z tego terytorium)” - napisano w komunikacie przekazanym opinii publicznej w poniedziałek.

Strefa Gazy / autor: PAP

Sygnatariusze zadeklarowali też gotowość do przekazania środków finansowych, zapewnienie personelu medycznego i sprzętu potrzebnego do leczenia pacjentów na Zachodnim Brzegu Jordanu, w tym we Wschodniej Jerozolimie - wyjaśniono w tej inicjatywie.

Apel o pomoc

Sygnatariusze oświadczenia zaapelowali do władz Izraela o zniesienie ograniczeń dla dostaw transportów ze sprzętem medycznym i lekami do Strefy Gazy. Zaznaczyli, że prawo międzynarodowe, w tym humanitarne, zobowiązuje Izrael do dopuszczenia ONZ i jej organizacji partnerskich do niesienia pomocy w półenklawie.

Jakie kraje pomogą?

Wśród sygnatariuszy oświadczenia są ministrowie spraw zagranicznych: Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Islandii, Irlandii, Kanady, Litwy, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii i Włoch, a ponadto ministrowie współpracy rozwojowej Finlandii i Holandii oraz unijna komisarka ds. równości, gotowości i zarządzania kryzysowego Hadja Lahbib.

W dokumencie powołano się na rezolucję nr 2286 Rady Bezpieczeństwa ONZ, która obliguje Izrael do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz umożliwienia mu swobodnego poruszania się wraz z potrzebnym sprzętem i zapasami.

Izrael. Nasila się głód

Jak zwróciła uwagę agencja Reutera, organizacje niosące pomoc w Strefie Gazy poinformowały pod koniec sierpnia, że do mieszkańców tych terenów dociera zaledwie ułamek potrzebnej im pomocy. W maju, po presji ze strony swoich sojuszników, Izrael częściowo zniósł blokadę transportów do Strefy Gazy, która wcześniej nasiliła głód wśród tamtejszej ludności i pogorszyła kryzys humanitarny.

Izrael „popełnia ludobójstwo”

W połowie września niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy, i Izraela orzekła, że Izrael popełnia w Strefie Gazie ludobójstwo.

Palestyna?

W ostatnich dniach uznanie państwowości palestyńskiej ogłosiło 11 krajów: Kanada, Australia, Wielka Brytania, Portugalia, Francja, Belgia, Luksemburg, Malta, Monako, Andora i San Marino. Decyzję tę ogłosiły podczas trwającej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku..

Izrael sprzeciwia się powstaniu państwa palestyńskiego i twierdzi, że jego powstanie zagrażałoby jego bezpieczeństwu.

pap, jb