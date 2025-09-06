Polska deportuje 31 tys. cudzoziemców

Polska zaostrza politykę migracyjną. Jak podaje „Rzeczpospolita”, w rejestrze osób niepożądanych przebywających w naszym kraju jest już 31 tys. cudzoziemców – dwukrotnie więcej niż w 2021 roku.

Do tej pory wydalaliśmy tylko ułamek tych, którzy powinni opuścić Polskę. Od stycznia do sierpnia deportacją objętych zostało ponad 1,1 tys. intruzów obcego pochodzenia.

Ukraińcy na czele

Cytowany przez gazetę Jakub Dudziak, rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców, poinformował, że wśród usuwanych siłą przybyszów najwięcej jest Ukraińców, Gruzinów i Syryjczyków. Inne nacje to kolejno – Afgańczycy, Białorusini i Rosjanie. Wzrost liczby niepożądanych cudzoziemców wynika z zaostrzenia polityki migracyjnej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez służby graniczne.

Czarna lista

Na czarną listę trafiają też osoby, które złamały prawo – m.in. przez to, że dostały się do Polski nielegalnie, nie posiadają ważnej wizy lub pracują na czarno. Sporą grupę stanowią skazani za umyślne przestępstwa lub objęci sankcjami w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Zakazy wjazdu do naszego kraju, a często również do całej Strefy Schengen, mogą być orzekane na okres od pół roku do 10 lat – w zależności od skali przewinienia.

