BIAŁO-CZERWONA Polska! Rozpoczął się Marsz Niepodległości
Po godzinie 14.00, po odśpiewaniu hymnu państwowego, rozpoczął się Marsz Niepodległości. O 14.30 ma wyruszyć z ronda Dmowskiego na błonia stadionu Narodowego.
Marsz Niepodległości wyruszył w stronę mostu Poniatowskiego. Uczestnicy skandują hasła: „Bóg, honor, Ojczyzna”, a także „Cześć i chwała bohaterom”.
Uczestnicy marszu niosą biało-czerwone flagi i banery z nazwami miejscowości z całej Polski; mają przypięte kotyliony, ubrani są w czapki i szaliki w barwach narodowych.
Na czele marszu jest duży baner z hasłem tegorocznego marszu „Jeden naród, silna Polska”.
Przed czołem marszu ustawili się motocykliści z klubów motocyklowych, a także rekonstruktorzy.
Na Marszu Niepodległości można spotkać polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.
Marsz idzie z ronda Dmowskiego na błonia stadionu Narodowego.
Pomimo zakazu odpalane są race i świece dymne.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, pytany podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem marszu o niebezpieczne sytuacje, przekazał, że „na razie nie było żadnych poważnych incydentów?”.
Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Na platformie X opublikowała wideo, na którym widać prezydenta niosącego flagę narodową.
