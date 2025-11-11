BIAŁO-CZERWONA Polska! Rozpoczął się Marsz Niepodległości

Po godzinie 14.00, po odśpiewaniu hymnu państwowego, rozpoczął się Marsz Niepodległości. O 14.30 ma wyruszyć z ronda Dmowskiego na błonia stadionu Narodowego.

Marsz Niepodległości wyruszył w stronę mostu Poniatowskiego. Uczestnicy skandują hasła: „Bóg, honor, Ojczyzna”, a także „Cześć i chwała bohaterom”.

Marsz Niepodległości w Warszawie / autor: PAP

Uczestnicy marszu niosą biało-czerwone flagi i banery z nazwami miejscowości z całej Polski; mają przypięte kotyliony, ubrani są w czapki i szaliki w barwach narodowych.

Po godzinie 14.00, po odśpiewaniu hymnu państwowego, rozpoczął się Marsz Niepodległości / autor: PAP

Na czele marszu jest duży baner z hasłem tegorocznego marszu „Jeden naród, silna Polska”.

Marsz Niepodległości z politykami PiS i Konfederacji / autor: PAP Przed czołem marszu ustawili się motocykliści z klubów motocyklowych, a także rekonstruktorzy.

Obchody Narodowego Święta NiepodległoścI / autor: PAP

Na Marszu Niepodległości można spotkać polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Były premier Mateusz Morawiecki / autor: PAP

Niepodległa Polska / autor: PAP

Marsz idzie z ronda Dmowskiego na błonia stadionu Narodowego.

Warszawa / autor: PAP

Pomimo zakazu odpalane są race i świece dymne.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości / autor: PAP

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, pytany podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem marszu o niebezpieczne sytuacje, przekazał, że „na razie nie było żadnych poważnych incydentów?”.

! Warszawa / autor: PAP

Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Na platformie X opublikowała wideo, na którym widać prezydenta niosącego flagę narodową.

pap, jb