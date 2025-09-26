Obajtek wzywa: ratujmy polską branżę tytoniu!
To kolejny cios w polskich rolników. Stracimy tysiące miejsc pracy – alarmuje w mediach europoseł PiS Daniel Obajtek.
„Światowa Organizacja Zdrowia szykuje pewne zalecenia, które pokazują, że do produkcji tytoniu nie powinno być w żadnym wypadku dopłat. Co za tym idzie, WHO chce zniszczyć uprawy tytoniu. ” – wskazuje w filmie opublikowanym na X Daniel Obajtek.
Tymczasem Polska jest trzecim w Unii Europejskiej producentem tytoniu – podkreśla europoseł.
To jest trzy i pół tysiąca rolników, którzy produkują tytoń i to jest pół miliona ludzi, którzy uczestniczą w tym procesie produkcji tytoniu.
Sek
