Atomowa umowa Moskwy i Teheranu

Rosja zbuduje w Iranie cztery elektrownie atomowe na mocy zawartej w piątek umowy międzypaństwowej - przekazała irańska agencja prasowa IRNA. Wartość umowy opiewa na 25 mld dolarów. Wykonawcą ma być Rosatom, rosyjski koncern nuklearny.

W środę Rosatom powiadomił o podpisaniu memorandum w sprawie zbudowania w Iranie małych elektrowni nuklearnych. Ich liczby nie podano. Rosatom określił go jako „projekt strategiczny”.

Dokument został podpisany w Moskwie przez szefa Rosatomu Aleksieja Lichaczowa i szefa Organizacji Energii Atomowej Iranu (AEOI) Mohammada Eslamiego. Eslami, który jest też wiceprezydentem Iranu, zapowiedział wcześniej podpisanie umowy o budowie ośmiu nowych bloków jądrowych w Iranie w celu osiągnięcia do 2040 r. mocy 20 GW z elektrowni jądrowych.

Cztery nowe bloki mają powstać w elektrowni atomowej w Buszehrze, mieście na południu kraju, położonym nad Zatoką Perską.

Iran ma obecnie tylko jedną działającą elektrownię atomową; wybudowała ją Rosja - przypomniała agencja Reutera. Jej moc wynosi około 1 GW.

PAP, sek

