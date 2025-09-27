SMS-y o wstrzymaniu dopłat bezpośrednich to fake newsy!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega rolników przed SMS-ami mającymi sugerować zablokowanie lub wstrzymanie wypłaty dopłat bezpośrednich. To groźny fake news. Co zrobić gdy dostaniemy podejrzany SMS? Przede wszystkim należy skontaktować się z najbliższym Biurem Powiatowym ARiMR w celu potwierdzenia jej autentyczności.
Jak informuje Agencja, w ostatnim czasie da się zaobserwować wzmożoną aktywność kampanii phishingowych rozsyłanych SMS-ami do beneficjentów ARiMR. Wiadomości te często zawierają treści mające wywołać presję czasu (np. zablokowanie dopłat na 2025 rok, jeśli ktoś nie zaloguje się w ciągu 12 godzin przez podany link), a następnie kierują do fałszywych stron logowania.
Gdy poczujemy się zagrożeni należy potencjalnie fałszywe SMS-y przekazać na bezpłatny numer telefonu 8080 obsługiwany przez CERT Polska, co pomaga w walce z cyberprzestępcami.
