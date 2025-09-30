Państwo wyłączyło Internet i telefonię komórkową

Afganistan drugi dzień z rzędu nie ma internetu ani telefonii komórkowej po wyłączeniu przez talibskie władze sieci światłowodowej – poinformowała we wtorek agencja AFP, która dzień wcześniej straciła łączność ze swoim biurem w Kabulu.

To pierwszy przypadek odłączenia komunikacji bezprzewodowej przez talibów od ich powrotu do władzy w 2021 r.

Odwołano loty

We wtorek odwołane zostały międzynarodowe loty do Afganistanu – podał serwis internetowy Flightradar24, śledzący połączenia lotnicze na świecie.

Wyłączono internet i sieć komórkową

W poniedziałek wieczorem łączność komórkowa i internetowa w Afganistanie stopniowo słabła, aż spadła poniżej 1 proc. normalnego poziomu - poinformował serwis NetBlocks, które monitoruje bezpieczeństwo cyfrowe i zarządzanie internetem.

Jest powód?

Władze zaczęły ograniczać dostęp do internetu na początku tygodnia na polecenie talibskiego przywódcy Hibatullaha Achundzady. Początkowo zerwano łączność w kilku prowincjach.

16 września o tym, że stało się to w jego regionie, poinformowały władze prowincji Balch na północy kraju. Jak dodały, uczyniono to, by „zapobiegać występkom”.

Licząca 9350 km sieć światłowodowa w Afganistanie została w znacznej części położona przez poprzednie rządy, wspierane przez Stany Zjednoczone.

