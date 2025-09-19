Rosja eskaluje! Trzy myśliwce wdarły się nad Estonię

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała w piątek liderów UE do szybkiego przyjęcia nowych sankcji na Rosję w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie myśliwce. Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas oceniła to jako wyjątkowo niebezpieczną prowokację.

MSZ w Tallinie poinformowało wcześniej w piątek, że trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostały tam przez około 12 minut. Estonia wezwała do MSZ charge d’affaires Rosji i wręczyła mu notę protestacyjną.

Według estońskich służb rosyjskie myśliwce nie miały planów lotu, a ich transpondery były wyłączone. Nie nawiązały również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego.

Wyspa Vaindloo na Zatoce Fińskiej, położona około 100 km na północny wschód od Tallina, jest najdalej wysuniętym na północ punktem terytorium Estonii.

NATO zareagowało natychmiast i przechwyciło rosyjskie samoloty, które w piątek rano naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii - poinformowała rzeczniczka Sojuszu Allison Hart.

Reakcja NATO

Dziś rano rosyjskie samoloty naruszyły estońską przestrzeń powietrzną. NATO natychmiast zareagowało i (je - PAP) przechwyciło. To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i możliwości reagowania NATO - napisała Hart na platformie X.

UE: niezbędne kolejne sankcje

W reakcji na to wtargnięcie szefowa Komisji Europejskiej wezwała przywódców UE do szybkiego zatwierdzenia 19. pakietu sankcji, którego propozycję przedstawiła wcześniej w piątek. KE zaproponowała całkowite wygaszenie importu gazu rosyjskiego do końca roku, uderzenie w rosyjski sektor finansowy, w tym objęcie głównych rosyjskich firm handlujących energią, Rosnieftu i Gazprom Nieftu, całkowitym zakazem transakcji, a także zablokowanie transakcji dokonywanych w kryptowalutach.

Von der Leyen podkreśliła, że Europa solidaryzuje się z Estonią w obliczu najnowszego naruszenia unijnej przestrzeni powietrznej przez Rosję. - Na każdą prowokację odpowiemy z determinacją, inwestując w silniejszą flankę wschodnią - zaznaczyła.

Ostrzegła, że „w miarę eskalacji zagrożeń będzie rosła także presja” UE.

„Dzisiejsze naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie samoloty wojskowe jest wyjątkowo niebezpieczną prowokacją. Jest to już trzecie tego typu naruszenie przestrzeni powietrznej UE w ciągu kilku dni, jeszcze bardziej zwiększa to napięcie w regionie” - podkreśliła z kolei w oświadczeniu szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas, nawiązując do wtargnięcia dronów do Polski i Rumunii w zeszłym tygodniu. Jak zapewniła, UE jest w pełni solidarna z Estonią. - Będziemy nadal wspierać nasze państwa członkowskie w umacnianiu ich obronności przy wykorzystaniu europejskich zasobów - podkreśliła Kallas, była premier Estonii.

Putin wystawia na próbę determinację Zachodu. Nie wolno nam okazać słabości - zaznaczyła.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP), sek

