Listopadowa inflacja zrewidowana w górę

Inflacja konsumencka wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2025 r., według finalnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2025 r. wzrosły o 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,3 proc. i towarów o 1,4 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc. (w tym towarów o 0,1 proc., a ceny usług utrzymały się na tym samym poziomie)” - czytamy w komunikacie GUS.

W listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,1 proc.) oraz żywności (o 0,1 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 pkt proc. i 0,02 pkt proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,05 pkt proc. i 0,02 pkt proc., podał też GUS.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 2,9 proc.), żywności (o 2,3 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 7,1 proc.), restauracji i hoteli (o 5,5 proc.) oraz zdrowia (o 5,0 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,72 pkt proc., 0,55 pkt proc., 0,37 pkt proc., 0,31 pkt proc. i 0,29 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 2,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,25 pkt proc. i 0,08 pkt proc., podał Urząd.

Konsensus rynkowy wynosił 2,4 proc. r/r. Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja konsumencka wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie.

Analitycy Banku Pekao: przeważają dobre sygnały

Inflacja CPI w finalnym szacunku za listopad dokładnie w celu inflacyjnym 2,5% r/r - lekka korekta w górę względem wstępnego odczytu (2,4%). W szczegółach przeważają dobre sygnały: ceny żywności i energii rosną słabiej od oczekiwań, inflacja bazowa dalej spada - w listopadzie do 2,7% r/r. Inflacja usług również w dół, a inflacja towarów szoruje po dnie - komentują na X dane GUS ekonomiści Banku Pekao.

Ekonomiści ING: RPP otrzymała argumenty za dalszymi obniżkami

Listopadowa inflacja została zrewidowana w górę (z 2,4 do 2,5 proc.r/r), ale wciąż RPP otrzymała argumenty za dalszymi obniżkami: inflacja bazowa spadła aż do 2,7 proc.r/r z 3,0 proc. r/r oraz inflacja usług wreszcie zaczęła „odpuszczać”, po długim okresie uporczywej stabilizacji. Przed nami „techniczna” przerwa w obniżkach w 1kw26, ale nie brak argumentów za dalszymi cięciami w stronę 3,25 proc. jeszcze w 2026 - oceniają eksperci Banku ING.

Analitycy PKO BP: spadek inflacji wciąż silniejszy od oczekiwań

Inflacja CPI w listopadzie spadła do 2,5 proc. z 2,8 proc. r/r w październiku, spadek był o 0,1pp mniejszy niż sugerował wstępny szacunek (2,4 proc. r/r), ale wciąż głębszy od pierwotnych oczekiwań. Silniejszy od oczekiwań spadek inflacji to zasługa głównie trzech czynników – korzystnych tendencji cenowych w przypadku żywności, spadku inflacji bazowej, prawdopodobnie do 2,7-2,8 proc. r/r z 3,0 proc. r/r w październiku oraz braku oczekiwanych wzrostów cen ciepła. Inflacja usługowa spadła do 5,3 proc. r/r z 5,6 proc. r/r w październiku, a towarowa do 1,4 proc. r/r z 1,7 proc. r/r. - wyliczają specjaliści z PKO BP.

