Gdzie ta konsumpcja? Sprzedaż detaliczna więdnie!

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 3,1 proc. r/r w listopadzie 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3,3 proc. Konsensus rynkowy wynosił 3,9 proc. wzrostu r/r.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2025 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,1 proc. (taki sam wzrost notowano w listopadzie 2024 r.). W porównaniu z październikiem 2025 r. nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 3,3 proc.. W okresie styczeń-listopad 2025 r. sprzedaż wzrosła o 4,4 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 2,7 proc. w analogicznym okresie 2024 r.)” - czytamy w komunikacie.

GUS wskazuje, że słabsza dynamika roczna wynikaa m.in. z mniejszej liczby dni handlowych niż w listopadzie 2024 roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym w listopadzie 2025 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 5,5 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz wzrosła o 1,1 proc. w porównaniu z październikiem br., podał także GUS.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w listopadzie była o 2,8 proc. wyższa rok do roku i o 3,2 proc. niższa niż miesiąc wcześniej, podano także.

Konsensus rynkowy wynosił 3,9 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Sprzedaż detaliczna w Polsce / autor: materiały prasowe

Analityk Portu: słabsza dynamika konsumpcji ma charakter kalendarzowy

„Listopadowe dane sugerują, że mimo słabszego wyniku nagłówkowego kondycja konsumenta pozostaje dobra. Dzięki rosnącym wynagrodzeniom i niskiej inflacji realna siła nabywcza gospodarstw domowych poprawia się, co sprzyja większym wydatkom. Wzrosty w kategoriach takich jak meble, AGD czy motoryzacja pokazują, że konsumenci częściej decydują się na większe zakupy, a nie tylko realizują bieżące potrzeby. Spadki w żywności i słabsza dynamika ogółem mają w dużej mierze charakter kalendarzowy, a nie fundamentalny” – skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Po odsezonowaniu popyt pozostaje solidny, co wspiera obraz stabilnej konsumpcji. Przy utrzymaniu niskiej inflacji i dalszym wzroście realnych wynagrodzeń konsumpcja powinna pozostać na solidnym poziomie i być jednym z głównych motorów wzrostu PKB w 2026 roku” – przewiduje analityk Portu.

Analitycy mBanku: efekt słabszych zakupów bieżących

Sprzedaż detaliczna również nieco rozczarowała w listopadzie – 3,1% r/r przy konsensusie 3,9. Dane sektorowe wskazują, że to głównie efekt słabszych zakupów bieżących: żywności, farmaceutyków oraz prasy. Na tym tle sprzedaż dóbr trwałych wygląda pozytywnie - komentują dane analitycy mBanku.

Ekonomiści ING: wzrost PKB wciąż stoi konsumpcją

Sprzedaż detaliczna w listopadzie wzrosła o 3,1%r/r (ING: 3,2%; konsensus: 3,9%). Po rozczarowujących danych z przemysłu i budownictwa wzrost PKB pod koniec 2025 wciąż stoi konsumpcją. W 2026 liczymy na większe wsparcie ze strony inwestycji, w tym tych napędzanych środkami z KPO - wskazują eksperci ING Banku.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ceny energii – rządowe kłamstwa i fakty

Zadłużonych są miliony, ich długi to dziesiątki miliardów

Popularny miód zniknie ze sklepów

»»Rząd mówi, nie robi! Ponad połowa Polaków uważa, że Polska podąża w złym kierunku! – oglądaj w telewizji wPolsce24