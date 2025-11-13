PKB w III kwartale: przedwczesny optymizm

PKB Polski w III kw. 2025 r. wzrósł o 3,7 proc. rdr wobec wzrostu o 3,3 proc. rdr w II kw. 2025 r. - wynika z szybkiego szacunku GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB w III kw. wzrósł o 0,8 proc., po wzroście o 0,8 proc. kdk kwartał wcześniej.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w III kw. 2025 r. PKB Polski wzrósł o 3,7 proc. rdr.

Pełne dane o PKB w II kw. 2025 r. GUS poda 1 grudnia.

Wzrost PKB w Polsce w skali roku / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: silny popyt wewnętrzny napędza gospodarkę

„Bilans ryzyk dla polskiej gospodarki pozostaje dość zrównoważony. Są czynniki, które mogą pomóc w szybszym wzroście, na przykład efektywne wykorzystanie funduszy unijnych, mocna konsumpcja przy niskiej inflacji, ewentualna poprawa sytuacji w strefie euro oraz napływ nowych inwestycji zagranicznych. Jednocześnie pojawiają się także zagrożenia. Chodzi przede wszystkim o słabą koniunkturę u naszych głównych partnerów handlowych, globalną niepewność oraz potrzebę porządkowania finansów publicznych.- skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

W scenariuszu bazowym polska gospodarka powinna jednak kontynuować obecne ożywienie i utrzymywać wzrost w przedziale 3-4 proc. rocznie przy inflacji w okolicach celu. Fundamenty są nadal mocne. Mamy stabilny sektor bankowy, niski poziom zadłużenia prywatnego i przedsiębiorcze społeczeństwo. Jeśli największe ryzyka nie zaczną się materializować, a zaplanowane reformy będą wdrażane konsekwentnie, Polska ma dobrą szansę utrzymać pozycję jednej z najszybciej rosnących gospodarek w Unii Europejskiej i dalej zbliżać poziom życia do krajów zachodnich” - wskazuje analityk Portu.

Analitycy Banku Pekao: liczyliśmy na więcej

Wzrost PKB przyspieszył w III kwartale z 3,3 do 3,7% r/r. To nowe cykliczne maksimum, ale liczyliśmy na więcej (3,9% r/r). Poczekamy na szczegóły odczytu, ale bez większego ryzyka można obstawiać wysoką konsumpcję prywatną (4,5% r/r) i powrót inwestycji nad kreskę (2,5% r/r) – wskazują analitycy Banku Pekao.

Eksperci mBank rewidują w dół prognozy roczne PKB

PKB w III kwartale wzrósł o 3,7% (poprzedni kwartał zrewidowano w dół do 3,3%). Kolejny kwartał przekroczy 4%. Musimy zrewidować naszą prognozę całorocznego wzrostu w dół do 3,6-3,7% (z 3,8%). Ale umówmy się - to bardzo dobra liczba, a kolejny rok będzie jeszcze lepszy - napisali na X analitycy mBanku.

Analitycy banku ING: korzystna koniunktura nie przeszkadza dezinflacji

W 3kw25 polski PKB w górę o 3,7%r/r, po wzroście o 3,3%r/r w 2kw25. Stabilizacja tempa ożywienia na poziomie 0,8%kw/kw (SA). Szczegóły poznamy 1 grudnia, ale oceniamy, że wzrost napędzała konsumpcja prywatna i wciąż dobra kondycja sektora usług, chociaż w tym ostatnim obszarze liczyliśmy na więcej. Korzystna koniunktura nie przeszkadza dezinflacji. W 2025 i 2026 wzrost PKB powyżej 3% - komentują szybki szacunek GUS ekonomiści ING.

PAP Biznes, X, sek

