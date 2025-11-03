Trump opuszcza szlaban na top-technologię
Nie dajemy innym najbardziej zaawansowanych chipów amerykańskiego giganta technologicznego Nvidia - zapewnił w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Odniósł się w ten sposób do obaw o to, że może wydać zezwolenie na eksport najnowocześniejszego modelu półprzewodnika, zwanego Blackwell.
Nowy Blackwell, który właśnie się pojawił, jest 10 lat przed wszystkimi innymi chipami – powiedział Trump dziennikarzom, dodając, że USA „nie dają tego chipu innym ludziom”.
Wypowiedź głowy państwa przytoczyła agencja Reutera.
Słowa prezydenta potwierdzają jego wcześniejszą deklarację o tym, że nie zezwolił na eksport chipów Blackwell. Jest to też sugestia, że administracja Trumpa może nie być skłonna do wydawania zgód na przekazywanie tej technologii innym państwom w przyszłości.
Truma namawiał na transakcję z Chinami szef Nvidii
O sprawie półprzewodników Blackwell zrobiło się głośno w ubiegłym tygodniu, przed czwartkowym (30 października) spotkaniem Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.
Jeszcze przed szczytem w Korei Płd. o pozwolenie na sprzedaż Pekinowi okrojonej wersji Blackwell, chipów B30A firmy Nvidia, miał zabiegać szef tego koncernu Jensen Huang, który utrzymuje bliskie relacje z Trumpem.
Jednak amerykańscy eksperci i politycy obydwu partii, Demokratów i Republikanów, zaapelowali do prezydenta, by - w ramach negocjacji z Chinami - nie pozwolił im kupować najbardziej zaawansowanych chipów. Jak argumentowali, mogłoby to dać przewagę Chinom w rywalizacji technologicznej z USA.
