Polacy odwracają się od piwa! „Pogoda obniża sprzedaż”

Dane Kompanii Piwowarskiej za 9 miesięcy br. wskazują na głęboki spadek rynku sprzedaży piwa w ujęciu wolumenowym, o ponad 7 proc. r/r, i choć są segmenty, w których notowane są wzrosty - jak głównie piwa bezalkoholowe, które stanowią już 7 proc. całego portfolio KP, oraz piwne specjalności - to nie rekompensują one niższych wolumenów dla pozostałych rodzajów piwa, powiedziała ISBnews dyrektorka ds. korporacyjnych, CA director Iwona Jacaszek-Pruś.

„Rok 2025 był dużym wyzwaniem dla branży. Piwo jest jednym z produktów, którego sprzedaż jest bardzo silnie skorelowana z zewnętrznym otoczeniem w kilku obszarach. Pierwszym z nich jest oczywiście pogoda, zwłaszcza w sezonie letnim. Niższe temperatury, mniej słońca i deszcz negatywnie odbijają się na konsumpcji i zachowaniach konsumentów, spędzaniu czasu poza domem, na imprezach i festiwalach, czyli miejscach tradycyjnie związanych z piwem. Tegoroczna pogoda znacząco obniżyła wolumeny sprzedaży” - powiedziała w wywiadzie dla ISBnews Iwona Jacaszek-Pruś.

Polacy oszczędzają, więc coraz częściej rezygnują z alkoholu

Dodała, że kolejnymi wyzwaniami są decyzje zakupowe konsumentów dotyczące oszczędzania i rezygnacji ze spożycia alkoholu lub zamiany na produkty o niższej lub zerowej jego zawartości.

„Piwo nie jest dla konsumentów produktem pierwszej potrzeby, a rosnące koszty życia związane z inflacją, kosztami energii czy kredytów oraz ogólna niepewność co do przyszłości i związana z tym wyższa skłonność do oszczędzania powodują, że Polacy rezygnują z wydatków na piwo. Zwłaszcza że średnie ceny piwa na rynku wzrosły w ostatnich 5 latach o 40 proc. i nawet jeśli Polacy zarabiają znacznie więcej, to nie wydają swoich środków na piwo. Trzecim elementem pozostają widoczne od kilku lat świadome decyzje konsumentów o rezygnacji ze spożycia alkoholu lub jego zamianie na produkty o niższej lub zerowej zawartości. Wyraźnie widać, że Polacy coraz chętniej zamieniają piwo na jego bezalkoholowy odpowiednik” - powiedziała dyrektorka.

Średnie ceny piwa na rynku wzrosły w ostatnich pięciu latach o 40 proc. / autor: Pixabay

Popularność zyskują piwa bezalkoholowe

„Dane za pierwsze 9 miesięcy tego roku wskazują na głęboki spadek sprzedaży piwa o ponad 7 proc. rok do roku. Choć są segmenty, w których notujemy wzrosty - przede wszystkim wspomniane wcześniej piwa bezalkoholowe, ale także piwne specjalności - to nie rekompensują one niższych wolumenów dla pozostałych rodzajów piwa. Nasze szacunki wskazują na to, że po zakończeniu sezonu letniego spadek wolumenu rynku piwa wyniesie ponad 7 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W tym kontekście należy odnotować, że w minionych latach spadki roczne mieściły się w przedziale 1-2 proc., a skumulowany spadek wolumenu sprzedaży dla całej branży wyniósł 15 proc. na przestrzeni ostatnich pieciu lat” - podkreśliła.

Pytana, jak po 9 miesiącach kształtowała się sprzedaż piw bezalkoholowych KP, powiedziała:

„Piwa bezalkoholowe to prawdziwa rewolucja w świecie piwa, która została bardzo dobrze przyjęta przez konsumentów w Polsce. Ich sprzedaż stale rośnie, co jest efektem ich wysokiej jakości, ale także skłonności Polaków do substytucji ulubionych piw alkoholowych na ich wersję ‘0 proc.’. Udział piw bezalkoholowych w naszym portfolio oscyluje wokół 7 proc.”.

„Jednocześnie, podobnie jak w przypadku innych piw, także wersje bezalkoholowe mierzą się z wyzwaniami. I one stały się ofiarą słabszej pogody w okresie największej sprzedaży, ale również w sposób absurdalny znajdują się na celowniku antyalkoholowej krucjaty. Kilka równolegle rozpatrywanych projektów - w tym rządowy i dwa poselskie - celuje w zakaz reklamy piwa bezalkoholowego, kreuje liczne bariery w jego promocji i dystrybucji, a w jednym z projektów poselskich proponuje się wręcz zakaz ich sprzedaży. Piwa bezalkoholowe, dzięki którym rok do roku spada spożycie alkoholu w formie piwa, stanowią obiekt medialnej i politycznej nagonki. W takich warunkach nie można dziwić się, że trend dynamicznego rozwoju tego segmentu rynku wyraźnie wyhamował i w ujęciu rocznym zanotowaliśmy zaledwie 1-proc. wzrost wolumenu sprzedaży” - podkreśliła.

Stan rynku piwa

Z wcześniejszego raportu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) „Branża piwowarska w Polsce. Wpływ na polską gospodarkę. Edycja 2025” wynika, że wolumen produkcji piwa w Polsce wyniósł 34,6 mln hl w 2024 r. wobec 35,2 mln hl rok wcześniej, zaś wolumen sprzedaży - odpowiednio: 30,2 mln hl wobec 30,6 mln hl. Wartość rynku w tym czasie wzrosła odpowiednio do 22,9 mld zł z 22,8 mld zł. Struktura rynku piwa mierzona produkcją sprzedaną w hektolitrach na rynku krajowym w 2024 r. kształtowała się następująco: Kompania Piwowarska - 31,7 proc. udziału, Grupa Żywiec - 31 proc., Carlsberg Polska - 19,6 proc., browary średnie oraz regionalne i rzemieślnicze - 17,7 proc..

Kompania Piwowarska należy do japońskiego koncernu Asahi i skupia trzy browary o wieloletniej historii: Tyskie Browary Książęce (rok założenia - 1629), Browar Dojlidy w Białymstoku (1768) i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu (1895).

