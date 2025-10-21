Wojna z sąsiadem o wiatrak za płotem

Koalicja Obywatelska i jej akolici z uporem maniaka szukają sposobów na zmianę Rzeczpospolitej Polskiej na Polskę „wiatrakową”. Rządzący przygotowują właśnie regulacje, które mogą zamienić spokojne osiedla w pola bitew. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, każdy właściciel działki będzie mógł postawić przy domu turbinę wiatrową o wysokości nawet 12 metrów – bez pozwolenia na budowę i bez pytania sąsiadów o zdanie.

Nowelizacja prawa budowlanego, nad którą pracuje Sejm, ma „ułatwić rozwój odnawialnych źródeł energii”. W praktyce oznacza to, że do postawienia na działce wiatraka wytwarzającego prąd na potrzeby domowników nie będą wymagane pozwolenia na budowę czy konsultacje z sąsiadami. Wystarczą jedynie zgłoszenie, projekt techniczny i plan zagospodarowania terenu.

Eksperci ostrzegają

Oznacza to, że już niedługo za płotem może nam wyrosnąć potężna konstrukcja, która nie tylko hałasuje, ale też psuje widok i obniża wartość nieruchomości. Eksperci nie mają złudzeń – to niepozorne ułatwienie może doprowadzić do fali konfliktów sąsiedzkich i chaosu przestrzennego.

Mało prądu, dużo hałasu

Co więcej, same mikroinstalacje mają produkować niewielkie ilości energii, wystarczające co najwyżej na potrzeby jednego domu. Prądu z tego niewiele, a uciążliwość może być realna. Rząd tłumaczy zmiany koniecznością przyspieszenia inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Jednak dla wielu mieszkańców to zapowiedź bałaganu, hałasu i niekończących się kłótni z sąsiadami.

