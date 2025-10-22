Sprzedaż detaliczna nie do końca sprostała oczekiwaniom

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 6,4 proc. r/r we wrześniu 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 2,7 proc. Konsensus rynkowy wynosił 6,8 proc. wzrostu r/r

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2025 r. była wyższa niż przed rokiem o 6,4 proc. (wobec spadku o 3,0 proc. we wrześniu 2024 r.). W porównaniu z sierpniem 2025 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 2,7 proc. W okresie styczeń-wrzesień 2025 r. sprzedaż wzrosła o 3,9 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 2,6 proc. w analogicznym okresie 2024 r.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu 2025 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 4,9 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz o 0,6 proc. niższa w porównaniu z sierpniem br., podał także GUS.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących we wrześniu była o 6,6 proc. wyższa rok do roku i o 2,5 proc. niższa niż miesiąc wcześniej.

GUS: Sprzedaż detaliczna wzrosła o 6,4 proc. r/r we wrześniu 2025 r. / autor: Fratria / LS

Wzrosty we wszystkich kategoriach

W strukturze danych wzrosty odnotowano we wszystkich kategoriach. Najbardziej wzrosła sprzedaż odzieży i obuwia (+20,5 proc.), mebli, RTV i AGD (+16,1 proc.), samochodów (+15,0 proc.) oraz paliw (+7,1 proc.). Po kilku miesiącach spadków na plus wróciła też sprzedaż żywności (+0,2 proc.)

Sprzedaż detaliczna w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Analitycy zgodnie: niezły wynik, jednak były apetyty na dużo więcej

„Mimo że wrześniowy wynik sprzedaży detalicznej był nieco niższy od oczekiwań rynku, dane potwierdzają, że konsument w Polsce utrzymuje dobrą kondycję. Wysokie tempo wzrostu w kategoriach dóbr trwałego użytku i odzieży pokazuje, że gospodarstwa domowe nadal realizują zakupy wyższego rzędu i korzystają ze wzrostu realnych wynagrodzeń o około 4 proc. r/r. Warto jednak pamiętać, że tak wysoki odczyt rok do roku to w dużej mierze efekt niskiej bazy – we wrześniu ubiegłego roku sprzedaż w cenach stałych spadła o 3 proc. m.in. w wyniku powodzi, która ograniczyła aktywność konsumentów. Obecne dane wskazują więc raczej na stabilną konsumpcję niż na jej gwałtowne przyspieszenie” – skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Niespodzianki nie zawsze idą ze sobą w parze. Sprzedaż detaliczna przyspieszyła z 3,1 do 6,4 proc. r/r. To niezły wynik, zbliżony do konsensusu, ale mieliśmy apetyty na więcej. Historia o mocnym krajowym konsumencie jest jak najbardziej w mocy. W 2025 konsumpcja urośnie o ok. 4 proc. uznają analitycy Banku Pekao.

Sprzedaż detaliczna co prawda nie pobiła konsensusu (bo był wysoko), ale jednak wynik powyżej 6 proc. w cenach stałych zdarzył się ostatnio w kwietniu tego roku, a wcześniej w marcu i lutym 2024. Konsument pozostaje filarem ożywienia i będzie nim nadal w 2026 roku - diagnozuja ekonomiści mBanku.

Sprzedaż detaliczna we wrześniu w górę o 6,4 proc.r/r. Liczyliśmy na więcej. Niska sprzedaż żywności. Utrzymuje się za to wysoki popyt na dobra trwałego użytku (auta, meble, elektronika, odzież), gdzie notujemy dwucyfrowe wzrosty. W 3kw25 wzrost PKB był zbliżony do 4 proc.r/r, a całoroczny na poziomie 3,5 proc., w 2025, pozostaje naszym scenariuszem bazowym - kwitują eksperci z ING Banku Śląskiego.

ISBnews, materiały prasowe, sek

