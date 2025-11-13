Resort finansów o stawkach VAT: zapomnijcie o obniżkach

Obecnie nie są planowane zmiany mające na celu modyfikację obowiązujących regulacji w zakresie stawek VAT - poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów, Jarosław Neneman. MF szacuje, że potencjalne przywrócenie stawek VAT do poziomu 22 proc. i 7 proc. kosztowałoby budżet ok. 17,26 mld zł w warunkach 2026 r.

„Ewentualne przywrócenie stawek do poziomu przed 1 stycznia 2011 r. (tj. do wysokości 22 proc. i 7 proc.) wiązałoby się z ujemnymi skutkami budżetowymi, których wysokość łącznie szacuje się na ok. 17,26 mld zł w warunkach 2026 r. (12,16 mld zł – skutek obniżenia stawki 23 proc. do 22 proc. oraz 5,1 mld zł – skutek obniżenia stawki 8 proc. do 7 proc.)” - napisano w dokumencie.

„Mając powyższe na względzie, obecnie nie są planowane zmiany mające na celu modyfikację obowiązujących regulacji w omawianym zakresie” – dodano.

MF monitoruje sytuację na bieżąco

W dokumencie wskazano, że rząd śledzi dynamikę sytuacji gospodarczej i podejmuje decyzje dotyczące stawek VAT adekwatnie do aktualnej sytuacji.

„Odnosząc się jednakże do kwestii wprowadzenia ewentualnych zmian w przepisach ustawy o VAT należy podkreślić, że wszelkie decyzje w zakresie zmian w wysokości stawek VAT powinny opierać się na szacunkach wpływu takiego rozwiązania na konsumentów, jak również ich kompleksowego wpływu na gospodarkę, w tym budżet państwa” - napisano.

MF: Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu

„Dodatkowo istotne jest, że Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu, zatem decyzje co do ograniczenia części wpływów podatkowych – w przypadku decyzji o powrocie do stawek w wysokości 22 proc. i 7 proc. i nie utrzymywaniu dalej stawek 23 proc. i 8 proc. – powinny być podejmowane z wielką rozwagą” - dodano.

Wyższe stawki VAT związane z wydatkami na zbrojenia

Jak wskazano w odpowiedzi na interpelację, podwyższone o 1 pkt proc. stawki VAT – 23 proc. zamiast 22 proc. oraz 8 proc. zamiast 7 proc. – zostały wprowadzone od 2011 roku, początkowo na okres trzech lat, co było uzasadnione ówczesną sytuacją gospodarczą.

„Utrzymanie stawek VAT na poziomie 23 proc. i 8 proc. było przedłużane kilkukrotnie na przestrzeni kolejnych lat w drodze nowelizacji ustawy o VAT decyzjami kolejnych Rządów. Od 2024 r. w przepisach dotyczących podatku VAT funkcjonuje mechanizm, w oparciu o który, okres obowiązywania podwyższonych o 1 pkt proc. stawek VAT skorelowany jest z poziomem wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej” - napisano.

PAP Biznes, sek

