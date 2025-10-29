ARiMR dopłaca 3 tys. zł do hektara

Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone przez grad lub przymrozki, mogą już składać wnioski o pomoc finansową ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dla kogo?

Wsparcie obejmuje gospodarstwa, w których straty przekroczyły 30 proc. plonów, a jego wysokość zależy od rodzaju uprawy i skali szkód.

Straty powyżej 70 proc. plonu

Najwięcej – trzy tysiące złotych na hektar – otrzymają rolnicy, u których szkody po gradzie, powodzi czy huraganie przekroczyły 70 proc. plonu.

Straty od 50 proc. do 70 proc.

W przypadku strat na poziomie od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu procent, dopłata sięgnie 2 000. zł z od hektara.

Straty od 30 do 50 proc.

Przy stratach od 30 proc. do 50 proc. – wyniesie 1 000 złotych.

Takie same stawki obowiązują przy wiosennych przymrozkach w uprawach innych niż sadownicze.

Termin

Wnioski można składać do 15 listopada – wyłącznie drogą internetową – przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji.

Minister rolnictwa zapowiedział, że program obejmie około 600 tys. hektarów zniszczonych upraw, a wypłaty ruszą jeszcze w październiku.

