Ostatni moment na pożyczkę z ARiMR
Rolnicy, którzy mają problem ze spłatą długów, mają czas do 31 października, by złożyć wniosek o preferencyjną pożyczkę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji, a o przyznaniu środków zdecyduje kolejność złożenia kompletnych wniosków.
Oprocentowanie pożyczki wynosi dwa procent rocznie, a okres jej spłaty wynosi nawet 15 lat. Gdy rolnik przekroczy limit pomocy de minimis, kredyt straci preferencyjne oprocentowanie i będzie ono naliczane na warunkach rynkowych. Pożyczone środki można przeznaczyć na spłatę nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych powstałych w ciągu trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.
Dla kogo?
Z pomocy mogą skorzystać rolnicy, którzy: odnotowali spadek cen produktów rolnych lub wzrost kosztów produkcji; ponieśli straty w uprawach przekraczające 30 proc. średniej rocznej produkcji, spowodowane m.in. suszą, gradem, powodzią, przymrozkami czy huraganem, lub których gospodarstwa dotknęły choroby zakaźne zwierząt w bieżącym, bądź ubiegłym roku.
gs, jb
