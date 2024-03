Puszcza Białowieska doczeka się regulacji osobną ustawą

W ciągu najbliższych tygodni będą pokazane założenia ustawy, tzw. konstytucji dla Puszczy Białowieskiej. Ministerstwo klimatu przekazało też UNESCO roboczą wersję tzw. zintegrowanego planu zarządzania puszczą, jako obiektem światowego dziedzictwa - poinformowała w sobotę w Białymstoku minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.

Jak wyjaśniała wcześniej, tzw. konstytucja ma być ustawą, która będzie kompleksowo porządkować różne kwestie związane z zarządzaniem puszczą.

„Konstytucja dla puszczy się pisze. Ona również jest związana z tym zintegrowanym planem. To jest niezwykle ważny element naszej pracy w dziale środowisko. (…) Wierzę, że w parę tygodni będziemy w stanie pokazać jakieś konkretne założenia naszej ustawy, która będzie konstytucją dla Puszczy Białowieskiej” - zapowiedziała Hennig-Kloska.

Zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską jako obiektem światowego dziedzictwa domaga się od Polski UNESCO, które wniosło o to w rekomendacjach wobec Polski w 2018 r. Wcześniej, po wprowadzeniu przez rząd PiS zwiększenia cięć w puszczy - co tłumaczono walką z gradacją kornika-drukarza - pojawiały się informacje, że UNESCO może odebrać puszczy status obiektu światowego dziedzictwa albo przenieść na listę dziedzictwa w zagrożeniu.

Zintegrowany plan musi mieć każdy obiekt światowego dziedzictwa, Puszcza Białowieska do tej pory go nie ma. Prace nad tym dokumentem, na zlecenie poprzednich władz ministerstwa klimatu, prowadził przez dwa lata Instytut Ochrony Środowiska-PIB; zakończyły się one w grudniu 2023 r. Obecne władze ministerstwa pracują jeszcze nad tym dokumentem w spornych miejscach. Jak już informowano wcześniej, chodzi m.in. np. o kwestie dotyczące stref ochronnych czy spraw przeciwpożarowych.

Eksperci UNESCO zaakceptowali zaporę graniczną

Minister Hennig-Kloska, która wzięła w sobotę udział w konwencji wyborczej Trzeciej Drogi w Białymstoku przypomniała, że w piątek zakończyła się tygodniowa misja delegacji UNESCO w Polsce dotycząca Puszczy Białowieskiej. Eksperci byli w polskiej części puszczy, obecnie pojechali do białoruskiej części.

„Wczoraj zrobiliśmy taki dzień podsumowań, przekazaliśmy również naszym gościom taką roboczą, draftową wersję zintegrowanego planu zarządzania tym dziedzictwem narodowym, które mamy w Puszczy Białowieskiej. To była jedna z rekomendacji (UNESCO) z 2018 r. Ona wymaga jeszcze dopracowania. Teraz czekamy na zwrotne rekomendacje, byśmy mogli tak zabezpieczyć nasze dziedzictwo przyrodnicze z Puszczy Białowieskiej, by z jednej strony mogło funkcjonować tam wojsko, armia, byśmy mogli zapewniać Polkom i Polakom bezpieczeństwo, (…) ale z drugiej strony, by zmniejszyć oddziaływanie na zwierzęta, środowisko, które tam mamy” - powiedziała Hennig-Kloska zapytana o tę sprawę przez PAP.

Chodzi o to, że na 186 km granicy z Białorusią (w tym także w Puszczy Białowieskiej), gdzie od lata 2021 r. trwa kryzys migracyjny, jest zbudowana stalowa zapora, która dzieli puszczę. Minister klimatu powiedziała że „jest zrozumienie” ze strony UNESCO, że takie działania, w kwestii bezpieczeństwa na granicy, zostały wdrożone. „Staraliśmy się to naszym gościom wytłumaczyć” - dodała minister.

»» O Puszczy Białowieskiej czytaj więcej tutaj:*

Rząd wyrzuci leśników z Puszczy Białowieskiej!

Las gospodarczy czy rezerwat? Zamęt wokół Białowieży

Oczekiwanie na rekomendacje UNESCO

Podsumowując misję kontrolną ekspertów Centrum Światowego Dziedzictwa (UNESCO)i IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, ministerstwo klimatu podało, że byli oni w Białowieskim Parku Narodowym, we wszystkich puszczańskich nadleśnictwach: Białowieża, Browsk i Hajnówka oraz na pasie drogi granicznej. Były też spotkania z naukowcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami mieszkańców, służbami strzegącymi granicy.

Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że jeśli Polska otrzyma od UNESCO rekomendacje zwrotne dotyczące zintegrowanego planu, to będą one rozpatrywane.

„Ostateczna decyzja ws. puszczy zapadnie na tegorocznym spotkaniu UNESCO, które jest planowane w lipcu. Wierzę, że status puszczy (jako obiektu światowego dziedzictwa-PAP) zostanie zachowany. Zrobiliśmy przez ten tydzień wszystko by tak się stało, byśmy mogli dalej z jednej strony cieszyć się ogromnym dziedzictwem przyrodniczym, które mamy w Puszczy Białowieskiej (…), a z drugiej strony, by ten status i wymogi nakładane przez UNESCO też były uwzględniane w sposobie zarządzania tym terenem” - dodała minister klimatu.

Ministerstwo klimatu przypomina, że Obiekt Światowego Dziedzictwa „Białowieża Forest” jest na liście Światowego Dziedzictwa od 1979 r. Od 1992 r jest to obiekt transgraniczny, również na Białorusi. W 2014 r. dokonano zmiany granic tego obiektu, wg. których obiekt po polskiej stronie ma 56,6 tys. ha, a po białoruskiej 82,3 tys. ha. Obecnie obiekt transgraniczny ma 142 tys. ha, a strefa buforowa 166,7 tys. ha. Tereny obiektu mają różny status prawny.

Izabela Próchnicka (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polacy niezadowoleni z rządów Donalda Tuska! SONDAŻ

Święta trochę droższe. Za co zapłacimy więcej?

„Samorządowy” port nigdy nie wykorzysta potencjału Elbląga