Tylko 4 proc. pracowników może się tym pochwalić

43 proc. badanych pracowników nie posiada żadnego planu rozwoju zawodowego, a tylko 4 proc. ma jasno określoną ścieżkę kariery - wynika z badania przeprowadzonego przez Talent Solutions ManpowerGroup w ośmiu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji i USA.

Co trzeci badany, który deklarował, że ma określoną ścieżkę kariery, stwierdził, że kształtując ją kieruje się własnymi zainteresowaniami i/lub priorytetami osobistymi. Kolejne 29 proc. wskazało, że zdobywa nowe kompetencje samodzielnie lub poprzez szkolenia, a 27 proc. - że korzysta z pojawiających się okazji zawodowych. Blisko co piąta osoba (19 proc.) decyduje się natomiast na naukę metodą prób i błędów.

Pracownicy zostali też zapytani o najskuteczniejsze sposoby wsparcia ich kariery w ciągu najbliższych dwóch lat. Wskazali m.in. na możliwość zmiany stanowiska w ramach organizacji (20 proc.) oraz dostęp do formalnych programów rozwojowych (19 proc.). W dalszej kolejności wskazywane były stacjonarne programy rozwojowe prowadzone w formie bezpośrednich spotkań (15 proc.), regularne oceny wyników pracy (15 proc.) oraz mentoring (15 proc.).

„Niski odsetek pracowników posiadających sformalizowany plan rozwoju kariery wynika głównie z ograniczonego wsparcia ze strony organizacji i menedżerów. Tylko 15 proc. pracowników dostrzega wyraźne wskazówki od swojej firmy, a zaledwie co piąty czuje, że jego przełożony aktywnie wspiera go w planowaniu kariery. Nie bez znaczenia jest również przeciążenie liderów, wielu z nich jest przytłoczonych codziennymi obowiązkami i nie dysponuje ani czasem, ani przygotowaniem do prowadzenia rozmów o karierze ze swoimi współpracownikami” - podkreślił, cytowany w publikacji, Szymon Rudnicki z Talent Solutions ManpowerGroup.

Badanie przeprowadzono między 24 marca a 25 kwietnia 2025 roku wśród 1 029 liderów i 2 402 pracowników z ośmiu krajów, m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, USA.

pap, jb