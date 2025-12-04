Sztuczna inteligencja w pracy? Na dziko!

80 proc. pracowników w Polsce nie ma formalnej zgody na korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) w pracy, jednak 69 proc. i tak korzysta z AI do wyszukiwania i weryfikowania informacji - wynika z opublikowanego w środę badania na zlecenie PwC.

Jak zaznaczono w raporcie opisującym badanie, mimo braku zgody ze strony pracodawcy, 69 proc. polskich pracowników korzysta z AI do wyszukiwania i weryfikowania informacji, a 40 proc. jako wsparcia w kreatywnym pisaniu.

Jednocześnie firmy również widzą korzyści w AI. 75 proc. przebadanych przedsiębiorstw w 2024 r. realizowało projekty związane z AI lub z zaawansowaną analityką (to o 5 p.p. więcej niż w badaniu rok wcześniej), 47 proc. widzi korzyści z wykorzystywania sztucznej inteligencji w IT, a 40 proc. w działalności operacyjnej. Mimo to zaledwie 45 proc. ankietowanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że posiada strategię w zakresie sztucznej inteligencji. Odsetek firm, które posiadają taki dokument wzrósł jednak o 24 p.p. – wskazano.

Tylko 11 proc. firm systematycznie wdrożyło AI

Zdaniem autorów raportu, brak strategii w firmach ma przełożenie na efektywność działań, bo 66 proc. twierdzi, że większość ich projektów związanych z AI nie jest wdrażana produkcyjnie. Ponadto 56 proc. z nich osiągnęło tylko częściowe korzyści ze swoich wdrożeń lub nie osiągnęło ich w ogóle. „Dla osiągania większych korzyści ze sztucznej inteligencji konieczna jest szersza adopcja i długofalowe oraz strategiczne myślenie. Obecnie, tylko 11 proc. firm deklaruje, że większość ich pracowników systematycznie korzysta z wdrożonych rozwiązań AI” - wskazano w publikacji.

W opinii cytowanego w raporcie Jakuba Borowca z PwC Polska główne wyzwania dla wielu polskich firm w przejściu od dobrego pomysłu na projekt AI do wdrożenia produkcyjnego jest konieczność transformacji technologicznej oraz koszty i ryzyka z zakresu odporności cyfrowej. Kamil Kosiński z PwC Polska wskazał z kolei, że dla skuteczności biznesowej i szerokiego przyjęcia rozwiązań AI, kluczowe jest, żeby technologia wzmacniała kompetencje ludzi, zamiast ich zastępować.

„Ze strony konsumenckiej coraz bardziej widoczna (83 proc. respondentów) jest obawa, że nieodpowiedzialne stosowanie AI może negatywnie wpłynąć na demokrację, 81 proc. obawia się że narzędzia mogą przyczynić się do wzrostu skali dezinformacji. Jednak jednocześnie, konsumenci zaczynają rozumieć, że sztuczna inteligencja to narzędzie wspierające, a nie zastępujące. Zaledwie 43 proc. z nich obawia się, że AI może zagrozić ich miejscu pracy” - zauważył Kosiński.

Korzyści dla firm z AI są oczywiste

Zdaniem autorów raportu korzyści dla firm ze stosowania AI „zaczynają być już widoczne” - 66 proc. przedsiębiorstw stwierdziło, że dzięki AI skróciło czas wykonywania codziennych obowiązków przez swoich pracowników o ponad 10 proc., a według 37 proc. ankietowanych firm, AI wpłynęło na obniżenie kosztów operacyjnych.

Michał Targiel z PwC Polska zwrócił przy tym uwagę, że 44 proc. firm w Polsce korzysta z agentów AI, a 53 proc. deklaruje dzięki nim obniżenie kosztów. Jako największą korzyść firmy te uznają redukcję kosztów (wskazało tak 53 proc.), poprawę jakości obsługi klienta (49 proc.) oraz zwiększanie produktywności (44 proc.). Co więcej, 39 proc. wszystkich firm zadeklarowało, że wydało od 100 tys. do 500 tys. złotych na inwestycje w projekty związane z AI oraz zaawansowaną analityką.

W raporcie przekazano również, że rośnie świadomość i korzystanie z AI. O sztucznej inteligencji słyszało 64 proc. respondentów, a 54 proc. z niej korzystało. Jak dodano, konsumenci wolą, żeby AI było dla nich narzędziem wspomagającym niż autonomicznym. Ponadto 82 proc. konsumentów oczekuje, że AI zmieni oblicze administracji publicznej, a 76 proc., że wspomoże przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Badanie “Polskie firmy nie wykorzystują w pełni potencjału AI” zostało przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie PwC Polska we wrześniu 2025 r. na grupie 1100 osób z pięciu kategorii wiekowych, o różnym poziomie wykształcenia i pochodzących z różnych regionów Polski. Równolegle firma PMR przebadała 187 przedsiębiorstw z 17 branż, zatrudniających co najmniej 250 pracowników. W tym przypadku respondentami były osoby decyzyjne odpowiedzialne za wdrażanie rozwiązań AI.

PAP, sek

