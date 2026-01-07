Ile dla rolnika z ceny w sklepie?

Rolnicy chcą, żeby na etykietach produktów spożywczych pojawiła się informacja, jaki procent ceny detalicznej stanowi koszt surowca rolnego. Samorząd rolniczy argumentuje, że konsumenci powinni wiedzieć, ile z kwoty żądanej przez sklep faktycznie trafia do producentów rolnych. A wiedza ta może szokować…

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa z wnioskiem o zmianę zasad etykietowania żywności. Jak podkreśla izba, w 2025 roku ceny w sklepach spożywczych rosły – w przypadku części produktów nawet o ponad 5 proc. Tymczasem stawki oferowane przez punkty skupu spadły do poziomów najniższych od lat.

Rolnicy zwracają uwagę, że drożyzna w marketach buduje fałszywy obraz sytuacji na wsi, a konsumenci niesłusznie obwiniają za nią producentów rolnych. Tymczasem koszt surowca często nie przekracza 15 proc. ceny gotowego produktu. Obowiązkowe oznaczenia miałyby zwiększyć przejrzystość rynku, ograniczyć nadmierne marże w handlu i poprawić pozycję rolników. Podobne rozwiązania testowane są już m.in. we Francji.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

