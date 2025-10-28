Marsz Niepodległości. Wiemy, kto będzie w nim uczestniczył

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował we wtorek, że prezes PiS Jarosław Kaczyński weźmie udział w tegorocznym Marszu Niepodległości. Dodał, że członkowie partii będą uczestniczyć w marszu, ponieważ - jak mówił - „to nie marsz narodowców, a polskich patriotów”.

Były szef MON Mariusz Błaszczak został zapytany we wtorek w radiu TOK FM o to, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński weźmie udział w tegorocznym Marszu Niepodległości, który przejdzie ulicami Warszawy pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”.

.Sądzę, że tak. Tak, jak rok temu - oświadczył szef klubu PiS.Przekazał też, że politycy PiS wezmą udział w tym marszu. Będziemy uczestniczyli w tym marszu, bo to nie jest marsz narodowców, tylko marsz polskich patriotów - podkreślił Błaszczak.

O Marszu Niepodległości

Marsz rozpocznie się o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14.00 nastąpi jego otwarcie, odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy marszu ruszą w stronę błoń stadionu Narodowego.Organizatorzy pytani, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki zwrócili uwagę, że w poprzednich latach, kiedy Nawrocki pełnił inne funkcje, był m.in. szefem IPN-u, uczestniczył w marszu.

Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić - powiedział prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski.

Trasa

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błona stadionu Narodowego.

pap, jb

