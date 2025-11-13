Uwaga, zupy w proszku z... opiłkami i kawałkami gumy!

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w czwartek ostrzeżenie dotyczące produktów marki Knorr z powodu możliwości zanieczyszczenia ich fragmentami metalu i gumy. Produkty można zwrócić do sklepu, w którym zostały kupione. Konsumenci otrzymają zwrot środków.

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez system Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszy (RASFF) oraz przez polskiego dystrybutora kwestionowanych produktów Unilever Polska Sp. z o.o. o możliwym zanieczyszczeniu określonych poniżej partii produktów fragmentami metalu i/lub gumy.

Chodzi o produkty według następującej listy:

-Zupa borowikowa o nr partii 528008C93, 528108C93;

-Zupa biały barszcz o nr partii 528314C93 31.01.2027;

-Zapiefix szynka o nr partii 527902C93, 528002C93 z datą 31.01.2027;

-Zapiefix o nr partii 527922C93 z datą przydatności 30.04.2027;

-Fix 4 sery spaghetti o nr partii 527822C93, 527922C93 z datą przydatności 30.04.2027; -Fix chrupiący kurczak czosnek o nr partii 527902C93 z datą przydatności 30.04.2027; -Żelatyna 6 X 800g o nr partii 528320C93 z datą przydatności 31.10.2028;

-Zupa krem z kurek 6x1kg o nr partii 528220C93 z datą przydatności 31.01.2027;

-Zupa żurek 6x 1.4kg o nr partii 528016C93 z datą przydatności 03.10.2026;

-Delikat przyprawa uniwersalna 1x3kg o nr partii 528117C93 z datą przydatności 30.04.2027.

Jak zwrócić wadliwe produkty?

Unilever Polska Sp. z o.o. prowadzi wycofywanie wskazanych partii produktów. Wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności wstrzymania sprzedaży oraz blokady zapasów. Produkt można zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony; konsumenci otrzymają zwrot środków.

W przypadku pytań konsumenci mogą kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Unilever.

