PiS o ambasadzie Rosji: „czas skończyć z nienormalną sytuacją”

PiS złoży w Sejmie projekt uchwały ws. wywłaszczenia rosyjskiej ambasady w Warszawie i zmiany jej lokalizacji - poinformował w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił, obecnie ambasada Federacji Rosyjskiej znajduje się w bliskim sąsiedztwie m.in. Kancelarii Premiera oraz Belwederu.

Jarosław Kaczyński podczas środowej konferencji poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt uchwały Sejmu ws. wywłaszczenia rosyjskiej ambasady w Warszawie. - Za chwilę złożymy go w Sejmie - dodał. Jak podkreślił, decyzję o ewentualnej zmianie lokalizacji rosyjskiej ambasady może podjąć jedynie rząd.

Kaczyński powiedział, że takie działanie jest potrzebne, ponieważ przedstawicielstwo dyplomatyczne Federacji Rosyjskiej przy ul. Belwederskiej znajduje się w bliskim sąsiedztwie Ministerstwa Obrony Narodowej, Kancelarii Premiera oraz Belwederu, będącego prezydencką rezydencją.

To, że w okresie stalinowskim, kiedy Polska była w gruncie rzeczy kolonią sowiecką, tam właśnie umieszczono ambasadę, miało też wymiar symboliczny. W Belwederze urzędował wówczas Bierut— przypomniał lider PiS.

Jak sądzimy, jest stosowny moment, żeby z tą nienormalną sytuacją po prostu skończyć - powiedział Kaczyński, dodając, iż liczy na to, że zapowiadana uchwała uzyska poparcie Sejmu.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (C), przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak (L) i poseł PiS Marcin Ociepa (P) na konferencji prasowej / autor: PAP/Marcin Obara

Kaczyński: ambasada Rosji stanowi zagrożenie kontrwywiadowcze

Kaczyński podkreślił, że w jest to działanie niezbędne w obliczu agresywnych działań Rosji, ataku dronów czy aktów dywersji.

Jest tutaj bardzo poważne zagrożenie, określane jako kontrwywiadowcze. Kontrwywiad powinien odpowiadać na takie zagrożenia — zaznaczył Jarosław Kaczyński.

PAP, wPolityce.pl, sek

»» Więcej o inicjatywie Prawa i Sprawiedliwości czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji PiS chce przeniesienia ambasady Rosji! Stoi przy MON, Belwederze i KPRM. „Czas z tą nienormalną sytuacją po prostu skończyć”

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Działała sto lat. Nie przetrzymała rządów Tuska

To nie dron, a rakieta! Dlaczego rząd Tuska okłamał prezydenta?

„1 mln Polaków może wrócić do kraju”. Oto projekt Biereckiego

»»Prezydent Karol Nawrocki po wizycie w Niemczech: Sugerowałem, by reparacje finansowały Polski System Obrony – oglądaj w telewizji wPolsce24