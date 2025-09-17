AKTUALIZACJA
PiS o ambasadzie Rosji: „czas skończyć z nienormalną sytuacją”
PiS złoży w Sejmie projekt uchwały ws. wywłaszczenia rosyjskiej ambasady w Warszawie i zmiany jej lokalizacji - poinformował w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił, obecnie ambasada Federacji Rosyjskiej znajduje się w bliskim sąsiedztwie m.in. Kancelarii Premiera oraz Belwederu.
Jarosław Kaczyński podczas środowej konferencji poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt uchwały Sejmu ws. wywłaszczenia rosyjskiej ambasady w Warszawie. - Za chwilę złożymy go w Sejmie - dodał. Jak podkreślił, decyzję o ewentualnej zmianie lokalizacji rosyjskiej ambasady może podjąć jedynie rząd.
Kaczyński powiedział, że takie działanie jest potrzebne, ponieważ przedstawicielstwo dyplomatyczne Federacji Rosyjskiej przy ul. Belwederskiej znajduje się w bliskim sąsiedztwie Ministerstwa Obrony Narodowej, Kancelarii Premiera oraz Belwederu, będącego prezydencką rezydencją.
To, że w okresie stalinowskim, kiedy Polska była w gruncie rzeczy kolonią sowiecką, tam właśnie umieszczono ambasadę, miało też wymiar symboliczny. W Belwederze urzędował wówczas Bierut— przypomniał lider PiS.
Jak sądzimy, jest stosowny moment, żeby z tą nienormalną sytuacją po prostu skończyć - powiedział Kaczyński, dodając, iż liczy na to, że zapowiadana uchwała uzyska poparcie Sejmu.
Kaczyński: ambasada Rosji stanowi zagrożenie kontrwywiadowcze
Kaczyński podkreślił, że w jest to działanie niezbędne w obliczu agresywnych działań Rosji, ataku dronów czy aktów dywersji.
Jest tutaj bardzo poważne zagrożenie, określane jako kontrwywiadowcze. Kontrwywiad powinien odpowiadać na takie zagrożenia — zaznaczył Jarosław Kaczyński.
PAP, wPolityce.pl, sek
