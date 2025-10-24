"Niemcy i Francja chcą nam zabrać państwo, Ameryka nie"

Poczucie bezpieczeństwa Polaków zostało poważnie naruszone; obowiązkiem nas wszystkich jest przygotowanie programu, którego realizacja spowoduje, że obywatele będą czuli się bezpieczniejsi. Niemcy chcą nam zabrać państwo, Francuzi razem z nimi; biurokracja europejska aż się do tego pali, Amerykanie nie - mówił w piątek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konwencji partii w Katowicach.

Jestem ogromnie zaszczycony, że mogę oficjalnie otworzyć naszą konferencję programową. Konferencję, która rozpoczyna długą drogę (…), która powinna zakończyć się finałem w postaci kolejnego już poważnego programu Prawa i Sprawiedliwości. Programu dla Polski - rozpoczął prezes PiS.

Według niego, jest to zadanie szczególnie trudne, ponieważ nasz kraj dotyka poważny kryzysy, który - jak ocenił - po części jest dostrzegany przez społeczeństwo. - Oświata, kultura, mieszkalnictwo (…) kryzys gospodarczy. To są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa - mówił.

Jak stwierdził, Unia Europejska ma w planach zmienić sytuację polityczną, w ten sposób, że wszystkie państwa oprócz Niemiec i Francji „w gruncie rzeczy przestałyby istnieć”. - I o tym też będziemy musieli tutaj rozmawiać - powiedział.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia programowego w trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości / autor: PAP/Art Service

Poczucie bezpieczeństwa Polaków zostało poważnie naruszone

Kaczyński zauważył, że na konwencji „nie brakuje” paneli dotyczących bezpieczeństwa. Wśród ich tematów lider partii wymienił między innymi kwestię ochrony granic, sprawę statusu uchodźców, „w szczególności walki z nielegalną imigracją”, ale też i sprawy dotyczące kwestii żywności – związane z sytuacją w rolnictwie.

To wszystko razem i wiele innych tematów stanowi podstawę do tego, by się tym (bezpieczeństwem – PAP) zajmować, a tę podstawę stanowi także inny fakt, wydaje się, że dzisiaj oczywisty: poczucie bezpieczeństwa Polaków zostało poważnie naruszone – ocenił lider partii.

Świętym obowiązkiem nas wszystkich jest przygotowanie takiego programu, którego realizacja spowoduje, iż obywatele będą się czuli bezpieczniejsi, niż czują się dzisiaj – we wszystkich sprawach, na wszystkich poziomach. Jestem przekonany, że taki program można nie tylko skonstruować, nie tylko napisać, ale także zrealizować” – dodał Kaczyński. Ocenił ponadto, że potrzebna jest „generalna reforma służby zdrowia”. Jego zdaniem jest to jednak przedsięwzięcie uwikłane „w ogromną ilość interesów”. – Mamy tutaj zespół najróżniejszych interesów – zarówno tych, którzy pracują w służbie zdrowia (…), ale to są także interesy samorządów, różnych grup nacisków, producentów, producentów leków – tłumaczył Kaczyński.

W jego ocenie, jeśli chce się „na poważnie dyskutować” o kwestii służby zdrowia, to trzeba „stanąć w prawdzie, a to nie jest łatwe”.– Ale jeżeli się tego wszystkiego nie będzie dyskutowało, nie będzie się o tym mówiło, nie będzie się stawiało pewnych spraw jasno, wprost, a nie – na zasadzie takiej, która bardzo często w dyskursie publicznym w Polsce obowiązuje - że wszyscy są wspaniali, dobrzy i kierują się najlepszymi intencjami, no niestety szanowni państwo, w żadnej dziedzinie tak nie jest, i tu też tak nie jest i trzeba o tym elemencie związanym z interesami mówić – powiedział szef PiS.

»» O konwencji PiS w Katowicach czytaj tutaj:

Konwencja PiS: debata o kluczowych sprawach dla państwa

»» Śledź relację z Konwencji PiS na żywo na portalu wPolityce.pl w publikacji RELACJA. Konwencja programowa PiS „Myśląc: Polska”. Jarosław Kaczyński: Gdy jedni pracują ledwie na 31 proc., my ruszamy pełną parą

Dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc: Polska”. Przemawia prezes Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Art Service

„Nasza wolność, jest zagrożona przez to wszystko, co dzisiaj w naszym kraju się dzieje”

Kaczyński w trakcie wystąpienia na konwencji programowej PiS w Katowicach ocenił, że w Polsce „o wielu problemach trudno mówić”, a obecnie - jak mówił - „nasza wolność, jest zagrożona przez to wszystko, co dzisiaj w naszym kraju się dzieje”. - O tym trzeba mówić - oświadczył.

Sprecyzował, że uwzględnia w tym również kwestie praworządności, co jego zdaniem wynika z działań obecnej władzy, „czego personifikacją” jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. - O jego poprzedniku też nie zapominajmy - dodał, nawiązując do Adama Bodnara. Dlatego, prezes PiS zachęcił ludzi obecnych na konwencji, by uczestniczyli w dyskusjach. - Trzeba tu mówić szczerze o wszystkim. Jeśli będziemy to robili, to powinno nam się udać. To się nam uda - podkreślił Kaczyński.

Jeżeli pójdziemy w tych kierunkach, o których tutaj mówiłem, jeżeli podejmiemy wszystkie te problemy, także te najważniejsze, te generalne, te wszystkie wybory, które są przed nami, to będzie pierwszy krok w stronę czegoś naprawdę bardzo, bardzo ważnego - oświadczył.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia programowego / autor: PAP/Art Service

Niemcy i Francuzi chcą nam zabrać państwo, Ameryka nie

Kaczyński powiedział, że Polska ma dziś przed sobą dwie opcje. Pierwsza, określona jako „niemiecko-brukselska”, w ocenie prezesa PiS zakłada powstanie „państwa hegemonialnego”.

Wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium - mówił Kaczyński.

Zaznaczył także, że w błędzie są ci, którzy wierzą, że naród, który nie posiada własnego ośrodka decyzji politycznych, będzie w stanie „załatwiać dobrze swoje interesy”, czy też że zajmie się tym za niego ktoś inny.

Prezes PiS powiedział, że drugą z omawianych przez niego koncepcji na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ miał przedstawić prezydent USA Donald Trump. Zaznaczył jednak, że nie została ona wtedy przedstawiona precyzyjnie. - To jest propozycja zorganizowania państw demokratycznych, tych naprawdę demokratycznych, w wymiarze światowym - mówił Kaczyński i podkreślił, że każde z tych państw „musi wydawać co najmniej 5 proc. PKB na obronę”.

Niemcy chcą nam zarabiać państwo. Francuzi razem z nimi - nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska, no pali się aż do tego. Amerykanie nie - ocenił Kaczyński.

Lider PiS dodał, że druga z przedstawionych przez niego koncepcji nie ma na celu likwidacji Unii Europejskiej, lecz jej wyraźne zreformowanie „w stronę powrotu do suwerenności państw”. Kaczyński zaznaczył, że w jego ocenie kwestia ta jest warta przedstawienia na forum globalnym oraz podjęcia przez Polskę prób podążania w tym kierunku.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złamane sankcje! Głupota czy zdrada europejskiego biznesu?

Szybciej S1 na Słowację! Otwarto obejście Węgierskiej Górki

Chopin jak Taylor Swift? Kto i jak zarobił na Konkursie Chopinowskim

»»”Największa zbrodnia w rolnictwie!” - wywiad z Jackiem Soską – oglądaj w telewizji wPolsce24