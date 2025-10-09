Złoto Glapińskiego. Jest 520 ton i będzie dużo więcej!

Prezes NBP prof. Adam Glapiński ujawnia, że po kolejnych zakupach Narodowy Bank Polski zgromadził już ponad 520 ton złota o wartości 240 mld zł. „To 25 proc. wszystkich rezerw” – podał prezes NBP

„Wyprzedziliśmy już tak szacowne banki jak Europejski Bank Centralny czy Bank Anglii i dziś jesteśmy pod względem posiadanych zasobów złota na 12. pozycji na świecie” – powiedział prezes Glapiński.

„Nie zatrzymujemy się jednak” – zapowiedział prof. Adam Glapiński, wskazując, że zarząd NBP zatwierdził plan, by złoto stanowiło do 30 proc. aktywów rezerwowych kraju.

Podkreślał, że złoto stanowi „kotwicę bezpieczeństwa państwowego, filar zaufania do naszej waluty i gospodarki oraz gwarancję niezależności państwowej i gospodarczej”.

„Będziemy kupować dalej złoto, szukając dogodnych okazji” – zapowiedział prezes NBP.

Prof. Adam Glapiński podkreślał, że zakupy te będą respektować trzy kardynalne zasady: „bezpieczeństwo, płynność i dochodowość w długim terminie”.

„Mamy doświadczony zespół dealerów i specjalistów, który sprawnie porusza się na rynku złota” - uzupełnił.

