Rosja na wojnę podstępem werbuje... turystów!

Siedmiu obywateli Indii, którzy w grudniu 2023 roku przybyli do Rosji jako turyści, zostało skłonionych podstępem do nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią; następnie ich zatrzymano i zmuszono do udziału w inwazji na Ukrainę - poinformowało w środę Radio Swoboda.

O tym zdarzeniu powiadomiła jako pierwsza Uma Sudhir, dziennikarka indyjskiego nadawcy NDTV, która udostępniła na platformie X nagranie z apelem obywateli Indii, siłą wcielonych do rosyjskiej armii.

Chcieli tylko na wycieczkę

Gdy Indusi przyjechali do Rosji, jedna z firm przedstawiających się jako biuro podróży zaproponowała im dodatkową wycieczkę na Białoruś. Turyści zgodzili się i przybyli do tego kraju, lecz nie mieli świadomości, że uczynili to nielegalnie, ponieważ nie posiadali wymaganych wiz wjazdowych. „Przedstawiciel (domniemanego) biura podróży oczekiwał od nas (w tej sytuacji) pieniędzy, a potem zniknął” - relacjonował jeden z obywateli Indii, cytowany przez Radio Swoboda.

Na Białorusi Indusi zostali zatrzymani przez milicję, a następnie deportowani do Rosji. Tam zmuszono ich do podpisania dokumentów w języku rosyjskim, którego nie znali. Później turystów skierowano na 15-dniowe szkolenie wojskowe, zakończone wcieleniem do armii. Jak przekazały indyjskie media, w dalszej kolejności te osoby zostały wysłane do „miejsca, gdzie trwa wojna”, czyli na Ukrainę.

Według doniesień NDTV mężczyznom obwieszczono, że alternatywą dla służby wojskowej po stronie Rosji jest wyrok 10 lat pozbawienia wolności.

Każdy może znaleźć się na froncie

Ci ludzie, którzy właściwie zupełnie nie są przygotowani do udziału w wojnie, mogą w każdej chwili znaleźć się na froncie - zaalarmowała Sudhir na platformie X.

Wcześniej, w lutym, władze Indii poprosiły Kreml o „wcześniejsze zwolnienie ze służby” indyjskich obywateli w rosyjskim wojsku. Jak szacował wówczas portal The Hindu, w ciągu ostatniego roku w inwazji na Ukrainę wzięło udział około 100 Indusów. Wielu spośród nich miało zostać do tego zmuszonych podczas pobytu w Rosji.

W poprzednich miesiącach pojawiały się liczne doniesienia o rekrutowaniu przez Rosjan na wojnę obywateli m.in. Kuby, Nepalu, Białorusi, Serbii i Republiki Środkowoafrykańskiej. W styczniu ukraińskie media informowały, że na okupowanych terenach obwodu donieckiego zaobserwowano również najemników z Malezji.

