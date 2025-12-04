Policja ma nowe auta pościgowe: 333 KM pod maską!

Dziewięć nieoznakowanych samochodów marki Cupra Sportstouer VZ wzmocniło flotę pościgowych aut wielkopolskiej drogówki. Pięć z pojazdów kupiono z budżetu samorządu województwa.

Cupra za 387 tys. zł

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu poinformowała, że cupra sportstourer VZ w policyjnej wersji ma 333 KM, automatyczną skrzynię biegów DSG, napęd na cztery koła 4Drive i wzmocnione hamulce. Auta są wyposażone w najwyższej generacji system łączności radiowej TETRA. Rejestrowanie i nagrywanie wykroczeń jest możliwe dzięki dwóm kamerom o dużej rozdzielczości. Cena jednego egzemplarza wyniosła 387 tys. zł.

Cupra sportstourer VZ w policyjnej wersji ma 333 KM, automatyczną skrzynię biegów DSG, napęd na cztery koła 4Drive i wzmocnione hamulce / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Nowe pościgowe cupry wzmocnią flotę najmocniejszych i najszybszych radiowozów pozostających w dyspozycji policyjnej grupy Speed. Jeszcze w tym tygodniu policjanci zaczną wykorzystywać nowe auta w regularnej służbie. W środę kilkunastu policjantów z wielkopolskiej drogówki doskonaliło się w technice jazdy nowymi radiowozami w ekstremalnie trudnych warunkach. Trzy auta zostaną w Poznaniu. Pozostałe są już w jednostkach w Kaliszu, Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Pile, Lesznie i Gostyniu.

Policjanci z grupy Speed zajmują się przede wszystkim zwalczaniem najpoważniejszych wykroczeń drogowych, jak nadmierna prędkość i agresja na drogach. Nadal w służbie pozostaje także 15 pościgowych bmw, opel insygnia i cupra w wersji SUV.

Piraci drogowi dopiero na taki widom mogą się zorientować, że to auto policyjne / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak zaznaczył, że „taki rodzaj pojazdów pozwala na szybką reakcję na poważne wykroczenia drogowe, na najbardziej niebezpieczne sytuacje na drogach oraz ściganie piratów drogowych”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował, że w tym roku z budżetu województwa przekazano KWP w Poznaniu ponad 2,7 mln zł. Większość tej kwoty wielkopolska policja wykorzystała na zakup pięciu nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory.

Wnętrze jednego z najszybszych radiowozów pozostających w dyspozycji policyjnej grupy Speed / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Łącznie kupiono dziewięć takich pojazdów. Pozostałe cztery cupry zostały kupione dzięki finansowemu wsparciu samorządów Leszna, Gostynia i z policyjnego budżetu.

„To efekt bardzo dobrej współpracy między wielkopolską policją a samorządem i marszałkiem województwa wielkopolskiego, który, przypomnę, przewodniczy Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szukamy rozwiązań takich, aby poruszający się po polskich drogach czuli się bezpiecznie, a ci, którzy naruszają te przepisy, byli skutecznie rozliczani” – podkreślił cytowany w komunikacie komendant wojewódzki policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk.

Szkolenie policjantów z grupy SPEED Wielkopolskiej Komendy Policji w nowych radiowozach pościgowych Cupra Sportstourer VZ / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zaznaczył, że Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego co roku ocenia stan bezpieczeństwa na drogach.

„Nie jest on zadowalający i to nadal jest problem dla naszego regionu, dlatego staramy się wspomagać policję w tym zakresie” – zaznaczył marszałek i wyraził też nadzieję, że nowe samochody znacząco zwiększą możliwości policji. Samorząd województwa wielkopolskiego, dbając o poprawę bezpieczeństwa w regionie, regularnie wspiera finansowo policję. W ubiegłych latach przekazał pieniądze m.in. na budowę Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu, zakup skuterów wodnych czy psów służbowych.

