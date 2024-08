Hałaśliwi, agresywni, niebezpieczni, uciążliwi – ukarani

Berlin jest w piątek w stanie najwyższej gotowości – z pierwszą od trzech lat wizytą do stolicy Niemiec przybędzie po południu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Bezpieczeństwa ma strzec 1,5 tys. policjantów, w mieście widać barierki ochronne i radiowozy – opisuje "Bild", podkreślając, że mimo to "może dojść do politycznego skandalu"