Na Wall Street „rajd Świętego Mikołaja”

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się ponownie wzrostami głównych indeksów, a S&P 500 zyskał czwarty dzień z rzędu i ustanowił nowy historyczny rekord. W centrum uwagi są nadal spółki związane ze sztuczną inteligencją, a inwestorzy obstawiają, czy Fed obniży stopy proc. w 2026 roku.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,16 proc. i wyniósł 48.442,41 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,46 proc. i wyniósł 6.909,79 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,57 proc. do 23.561,84 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,52 proc. do 2.545,33 pkt.

Indeks VIX spada o 1,21 proc. do 13,92 pkt.

Branża AI na czele wzrostów

Wśród liderów wzrostów podczas wtorkowej sesji były m.in. największe firmy związane ze sztuczną inteligencją. Po około 2 proc. zyskały Nvidia i Broadcom.

Ostatnie wzrosty na giełdach amerykańskich rozbudziły nadzieje na tzw. „rajd Świętego Mikołaja” – sezonowe zjawisko, w którym indeks S&P 500 notuje wzrosty w ciągu ostatnich pięciu dni handlowych roku i pierwszych dwóch dni handlowych stycznia. W tym roku okres ten rozpoczyna się w środę i trwa do 5 stycznia.

Na Wall Street na początku tygodnia Bożego Narodzenia dominuje nastawienie apetytu na ryzyko, a inwestorzy zwiększają swoje zaangażowanie w akcje i surowce w miarę zbliżania się końca roku. „Na razie inwestorzy kierują się powszechnym przekonaniem wśród uczestników rynku, że niewiele stoi na przeszkodzie, aby doszło do rajdu Świętego Mikołaja” – powiedział Jose Torres, starszy ekonomista w Interactive Brokers.

„Wydaje się, że możemy trochę odetchnąć z ulgą, a premia za ryzyko związane ze świętami spadła” – powiedział James Rossiter, szef globalnej strategii makroekonomicznej w TD Securities.

Alberto Tocchio, zarządzający portfelem w Kairos Partners, wskazuje, że prognozy na 2026 r. wydają się „bardziej konstruktywne”. „Środki fiskalne ponownie rozbudzają zainteresowanie wśród inwestorów i zaufanie firm” - powiedział Tocchio. „Region jest też gotowy, aby skorzystać na rozwoju handlu AI” - dodał.

Pytania o koniunkturę w 2026 r.

Eksperci wskazują, że po kolejnym dobrym roku dla rynków akcji, jakim jest 2025, najważniejszym pytaniem pozostaje to, czy inwestorzy będą kontynuować pozytywne nastroje w 2026.

„Akcje zyskują na wartości dzięki solidnemu połączeniu stabilnych zysków spółek i rosnącego przekonania inwestorów, że polityka pieniężna stanie się bardziej wspierająca” - powiedział Dilin Wu, strateg Pepperstone Group.

Rewelacyjne wyniki gospodarki w USA

Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale wzrósł o 4,3 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu w pierwszym wyliczeniu. Oczekiwano +3,3 proc. W II kw. PKB USA wzrósł o 3,8 proc., a w I kw. PKB USA spadł o 0,5 proc.

Raport — który został przesunięty z planowanej daty publikacji 30 października z powodu rekordowo długiego zamknięcia rządu USA — początkowo przestraszył inwestorów, że obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na początku 2026 roku jest mniej prawdopodobna.

Traderzy kontraktów terminowych na fundusze Fed nadal wyceniają dwie obniżki stóp procentowych do końca przyszłego roku, jak wykazało narzędzie CME FedWatch Tool. Konsumpcja prywatna wzrosła w III kw. o 3,5 proc., wobec 2,5 proc. w poprzednim kwartale. Oczekiwano 2,5 proc.

Bazowy deflator PCE wyniósł w III kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 2,9 proc., wobec prognoz 2,9 proc. i 2,6 proc. w poprzednim kwartale. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji.

Produkcja przemysłowa w USA w październiku spadła o 0,1 mdm. Oczekiwano, że produkcja wzrośnie o 0,1 proc. mdm wobec wzrostu o 0,1 proc. miesiąc wcześniej. Przetwórstwo przemysłowe spadło o 0,4 proc. mdm. Prognozowano, że przetwórstwo pozostanie bez zmian mdm, wobec 0,0 proc. miesiąc wcześniej. Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło 76 proc. vs konsensus 75,9 proc. i wobec 75,9 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w październiku wzrosły o 2,2 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 0,7 proc. mdm, po rewizji - poinformował Departament Handlu we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano spadku na poziomie 1,5 proc. mdm. Zamówienia na dobra trwałe z wykluczeniem środków transportu wzrosły o 0,2 proc. mdm vs 0,7 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie. Oczekiwano +0,3 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń zwyżkują o 0,79 proc. do 58,47 USD za baryłkę, a lutowe futures na Brent rosną o 0,66 proc. do 62,48 USD/b.

PAP, sek

