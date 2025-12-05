Cudzoziemcy na potęgę zadłużają się w polskich bankach

Obcokrajowcy zaciągają kredyty mieszkaniowe na wyższe kwoty, niż Polacy. Od stycznia do końca października sprzedaż dla tej grupy kredytobiorców wyniosła 7,65 mld zł - informuje „Puls Biznesu”.

Obecnie portfel kredytów udzielonych obcokrajowcom przez sektor bankowy i pożyczkowy jest wart niemal 29 mld zł i systematycznie rośnie. W większości to są kredyty mieszkaniowe, które stanowią 82 proc. wszystkich udzielonych pod względem wartości. 14 proc. to kredyty gotówkowe - podała gazeta.

Co dziesiąty kredyt mieszkaniowy w Polsce dla cudzoziemca

„Obserwujemy systematycznie rosnący udział obcokrajowców w udzielonych kredytach mieszkaniowych ogółem. W tej chwili zbliżamy się do prawie 10 proc. wartości udzielonych kredytów. W przypadku gotówkowych to ok. 2,5 proc.” – powiedział cytowany przez „PB” Sławomir Grzybek, dyrektor Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej.

Wg gazety, od stycznia do końca października br. banki sprzedały obcokrajowcom kredyty na kwotę 11,63 mld zł, w tym 7,65 mld zł to hipoteki (wzrost o 42 proc. r/r), 2,57 mld zł - kredyty gotówkowe (wzrost o 46 proc. r/r), a 1,42 mld zł pozostałe (wzrost o 57 proc. r/r).

Kredyty o najwyższej wartości zaciągają… Hindusi

Cudzoziemcy decydują się na wyższe kwoty kredytów mieszkaniowych niż Polacy - to średnio odpowiednio 513 tys. zł i 449 tys. zł. „To zaskakujące, ponieważ jeśli większość obcokrajowców to Ukraińcy, a oni raczej wykonują prostsze zawody, to spodziewałbym się, że średnie kwoty będą niższe, a tymczasem są zbliżone do tych, na które decydują się Polacy. Natomiast są inne nacje, które mocno podbijają średnie kwoty udzielonego kredytu mieszkaniowego. W przypadku Białorusinów to ok. 600 tys. zł, a najwyższe pod względem wartości kredyty hipoteczne w Polsce zaciągają obecnie Hindusi” – powiedział „PB” Sławomir Grzybek.

Gazeta przypomina, że w Polsce pracuje obecnie 1,1 mln cudzoziemców. Według danych GUS to o 5,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Na rynku kredytowym i pożyczkowym pojawia się coraz więcej obcokrajowców, zaciągających zobowiązania. W bazach Biura Informacji Kredytowej (BIK), zarówno w sektorze bankowym, jak i pożyczkowym jest ich obecnie 321 tys. Przeważającą część (227 tys.) stanowią Ukraińcy, 31 tys. to Białorusini (31 tys.), a 63 tys. to pozostałe nacje.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sztuczna inteligencja w pracy? Na dziko!

Rejestracja auta drożeje. Tablice indywidualne dla krezusów!

Dołowanie górnictwa to jedna wielka manipulacja

»»Konferencja Prezesa NBP! „Głównym celem jest walczyć z inflacją.” – oglądaj w telewizji wPolsce24 **