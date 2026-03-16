Rolnicy mają dość prawnej huśtawki
Organizacje rolnicze zapowiadają przygotowanie pakietu propozycji deregulacyjnych, które mają ułatwić funkcjonowanie gospodarstw i firm rolno-spożywczych. Witold Choiński, prezes Polskiej Federacji Rolnej, zapowiedział, że szczegółowe postulaty trafią do rządzących w ciągu kilku dni.
Branża wskazuje m.in. na problem przepisów dotyczących biogazowni i zagospodarowania produktów pofermentacyjnych. Jak podkreślają przedstawiciele organizacji rolniczych, obecne regulacje są skomplikowane i w wielu przypadkach utrudniają rozwój takich instalacji. Pojawiła się też propozycja powołania przy ministerstwie rolnictwa niewielkich zespołów eksperckich dla kluczowych sektorów produkcji zwierzęcej: wołowiny, wieprzowiny, drobiu i mleka. Kilkuosobowe grupy miałyby przygotowywać analizy i być łącznikiem między branżą a administracją.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło:agro.news.com.pl
Auchan tak wychodzi z Polski, że… zostaje
„Moja woda” po nowemu. Dofinansują łapanie deszczówki
Polski „Paragraf 22” w nowych przepisach dla spółdzielni mieszkaniowych
