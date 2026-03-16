Niemcy jadą do Polski po masło
Jak informuje niemiecka prasa, podwyżki cen masła w Niemczech sprawiły, że mieszkańcy regionów przygranicznych coraz częściej robią zakupy w Polsce. Różnice w cenach są na tyle duże, że wielu konsumentów decyduje się specjalnie przyjechać po ten produkt do polskich sklepów.
Sieci handlowe działające u naszych zachodnich sąsiadów ponownie podniosły ceny nabiału. Najbardziej widać to na przykładzie masła, które w ostatnich tygodniach podrożało o ponad 20 proc. Standardowa kostka kosztuje u nas nawet o pół euro mniej niż za Odrą. Generalnie zakupy spożywcze za granicą znów stały się dla Niemców opłacalne. Z ostatnich badań rynku wynika, że część podobnych produktów w polskich sklepach mogą kosztować ponad dwa razy mniej niż w Niemczech.
Jesteśmy w gronie europejskich tuzów
Z roczną produkcją mleka krowiego przekraczającą 15,2 mln ton (dane za 2024 rok), Polska jest czwartym największym producentem mleka i produktów mlecznych w Unii Europejskiej. Podobnie jest w przypadku masła, gdzie w ostatnich latach plasujemy się na najniższym stopniu podium. Do wyprodukowania kilograma masła potrzeba prawie 22 litrów mleka.
Z danych obejmujących trzy kwartały ub.r. wynika, że wartość eksportu produktów mlecznych z Polski wzrosła w tym okresie dwucyfrowo, osiągając 3,1 mld euro. Kluczowym odbiorcą Unia Europejska, która odpowiada za około 73 proc. naszej sprzedaży detalicznej. Eksport jest wrażliwy na sezonowe szczyty sprzedaży, zwłaszcza przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem.
Krajowe ceny powiązane ze światowymi
Ceny masła w Polsce są silnie skorelowane ze światowymi. W latach 2024-2025 niejednokrotnie przekraczały one 7 zł za kostkę – były nawet próby przebicia bariery 10 zł. Średnioroczna konsumpcja w krajach Wspólnoty dochodzi do 4,4 kg na mieszkańca. Polska podąża za unijnymi trendami. Wysokie ceny masła budziły w ostatnich latach ożywioną dyskusję publiczną, czyniąc z niego symbol drożyzny.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: ov.pl, nawozy.eu, agriculture.ec.europa.eu
