Rewolucja w transporcie? E-ciężarówki trafią do Polski!

Elektromobilność coraz śmielej wkracza do transportu ciężkiego. Za cztery lata rynek e-ciężarówek ma być wart sześć razy więcej niż obecnie. Rewolucja może być najbardziej odczuwalna w Polsce - czytamy w poniedziałek w „Pulsie Biznesu”.

„Puls Biznesu” powołując sie na dane serwisu EV-Volumes podaje, że tylko w okresie od stycznia do lipca 2022 r. zarejestrowano na świecie ponad 4,9 mln nowych osobowych samochodów elektrycznych (czysto elektrycznych i hybryd plug-in).

„W całym 2021 r. przybyło 6,5 mln takich aut. To właśnie na samochodach osobowych oraz autobusach skupiała się do tej pory branża e-mobility. Wydawać by się mogło, że e-ciężarówki odstawiono na razie na pobocze” - pisze „PB”.

„Jednak mówiąc o rewolucji w transporcie, nie możemy zapominać o elektryfikacji flot samochodów dostawczych i ciężarowych. A w tym segmencie to Polska ma szczególną rolę do odegrania” - mówi cytowany przez „PB” Łukasz Będziński, odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań dla elektromobilności w ABB w Polsce. Dodaje, że ze względu na swoje położenie geograficzne Polska jest atrakcyjnym krajem dla branży logistycznej.

