Prąd dla Polaków jeden z najdroższych w Europie

Najnowsze dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń. W pierwszej połowie 2025 roku ceny energii elektrycznej w Unii Europejskiej ponownie wzrosły, a różnice pomiędzy państwami członkowskimi stały się bardziej widoczne niż kiedykolwiek. Z danych wynika, że szczególnie mocno obciążone kosztami prądu są gospodarstwa domowe w Polsce i Danii – pisze portal wPolsce24.tv

W Danii prąd jest po prostu nominalnie drogi, to jeden z najdroższych rynków energii w Europie. W Polsce natomiast rachunki za energię są relatywnie wysokie w stosunku do dochodów, a znaczną część finalnej ceny stanowią podatki oraz opłaty – wskazuje wPolsce24.tv.

Polska: prąd drożeje dynamicznie, a realne obciążenie gospodarstw należy do najwyższych w UE

W pierwszej połowie 2025 roku cena energii elektrycznej w Polsce wyniosła około 25,59 euro za 100 kWh, co plasuje kraj mniej więcej na 13. miejscu w UE. Warto jednak zauważyć w ujęciu rok do roku cena ta wzrosła o ponad 20 proc., co było jednym z najszybszych wzrostów w całej Unii. To jednak tylko część ogólnego obrazu sytuacji.

Mamy jeden z najwyższych w Europie udział podatków i opłat w cenach energii. W Polsce podatki, opłaty i daniny mogą stanowić nawet około połowy końcowej ceny energii elektrycznej, co Eurostat potwierdza w swoich analizach dotyczących struktury rachunku.

To powoduje, że realne obciążenie dla odbiorcy jest dużo wyższe, niż wskazywałaby cena nominalna.

Co więcej, po przeliczeniu kosztów na standard siły nabywczej (PPS), który uwzględnia poziom dochodów i koszty życia, Polska wypada jeszcze gorzej.

Eurostat wskazuje, że w pierwszym półroczu 2025 roku cena w PPS wyniosła w Polsce 34,96 PPS za 100 kWh, co plasuje kraj blisko czołówki najdroższych państw UE.

To oznacza, że relatywnie - w stosunku do zarobków - prąd w Polsce jest jednym z najdroższych w Europie.

»» Więcej o cenach energii w Europie czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Efekt Tuska? Za prąd płacimy relatywnie najwięcej w Europie

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dołowanie górnictwa to jedna wielka manipulacja

Bruksela zamienia Europę w skansen

Powstaje gigant mediów i najcenniejsza firma Hollywood

»»Uwaga! Niebezpieczny import żywności! – oglądaj w telewizji wPolsce24