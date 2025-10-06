Ratowanie branży moto na najwyższym szczeblu

Ministerstwa Włoch i Niemiec odpowiedzialne za politykę gospodarczą zaapelowały w liście do Komisji Europejskiej o pilne przemyślenie polityki Zielonego Ładu w przemyśle motoryzacyjnym. Transformacja musi być zrównoważona z punktu widzenia środowiskowego, społecznego i ekonomicznego – podkreślono.

List podpisały włoskie Ministerstwo do spraw Firm i Made in Italy oraz niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii - ogłosił w poniedziałek szef resortu w Rzymie Adolfo Urso.

Informując o treści listu, włoski minister oświadczył: - Jesteśmy w punkcie przełomowym. Dziś rozpoczyna się nowa faza dla europejskiego przemysłu. Włochy i Niemcy razem proszą Komisję o natychmiastową zmianę kursu w sprawie przemysłu motoryzacyjnego, z odpowiedzialnością, pragmatyzmem i wizją.

Zajmując wspólne i jasne stanowisko, wskazujemy drogę dla zielonej transformacji, która będzie naprawdę zrównoważona z punktu widzenia ekologicznego, społecznego i gospodarczego oraz wolna od ideologicznych klatek Zielonego Ładu - powiedział Urso, cytowany przez Ansę.

Premier Włoch Giorgia Meloni ostro krytykuje wiele założeń Europejskiego Zielonego Ładu. W maju w przemówieniu na forum zjazdu Federacji Przemysłowców (Confindustria) wyraziła opinię, że w tej sprawie „niektórych wyborów dokonano dlatego, że chciano przedłożyć ideologię nad realizm”.

„Ciekawe, że dzisiaj wszyscy wypierają się bycia ojcami tych decyzji, ale ich autorzy mają imiona i nazwiska” - oświadczyła szefowa rządu.

Jej zdaniem przemysł motoryzacyjny „zapłacił za to najwyższą cenę, która miała też poważne konsekwencje dla ogólnej produkcji przemysłowej”.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP), sek

