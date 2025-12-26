Święta z PKP Intercity. "Odwołano pociągi!"

Chaos, zamęt i odwołane pociągi. PKP Intercity 25 i 26 grudnia odwołało kursy na trasie Kraków Główny – Krynica Zdrój. Zamiast pociągów pasażerowie zostali zmuszeni skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej.

Telewizja wPolsce24 poinformowała, że odwołane zostały pociągi „Malinowski”, „Karpaty” oraz „Małopolska” na trasie Kraków Główny – Krynica Zdrój w obie strony, zarówno 25, jak i 26 grudnia.

Przyczyna: problemy wewnętrzne

Oficjalnie PKP Intercity podało jako przyczynę „sprawy techniczne”. Jednak portal kr.pl dotarł do informacji, że powodem odwołania kursów był brak konduktorów, którzy mogliby obsłużyć pociągi.

To oznacza, że problem nie leży w kwestiach technicznych, lecz w niewystarczającej liczbie pracowników, co w okresie świątecznym stawia pod znakiem zapytania przygotowanie przewoźnika.

Pasażerowie nie byli informowani na czas

Pasażerowie zostali poinformowani o problemach dosłownie w ostatniej chwili. Komunikat o braku połączeń 25 grudnia pojawił się dopiero wieczorem 24 grudnia, a o odwołanych kursach 26 grudnia – po 20:00 25 grudnia.

Tak późna informacja utrudniła pasażerom przygotowanie się do podróży, zmieniając ich plany w ostatniej chwili.

Zastępcza komunikacja – dużo mniej komfortowa

W odpowiedzi na odwołane pociągi, pasażerowie zostali skierowani na zastępczą komunikację autobusową. Niestety, ten środek transportu, choć miał na celu złagodzenie sytuacji, jest znacznie mniej komfortowy niż pociągi.

za wpolityce, jb

