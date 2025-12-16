Tąpnięcie na rynku pracy. Chodzi o liczbę wakatów

W listopadzie br. odnotowano największy od roku jednorazowy spadek liczby ogłoszeń o pracę - wynika z wtorkowego Barometru Ofert Pracy. Jak dodano, liczba ofert wzrosła w trzech województwach, ale skala tych wzrostów „była znikoma”; we wszystkich pozostałych ogłoszeń ubyło.

„Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w listopadzie dosyć wyraźnie spadł. Był to drugi z rzędu i największy od roku jednorazowy spadek liczby ogłoszeń o pracy. Od kwietnia obserwujemy schłodzenie aktywności pracodawców na rynku pracy” - wskazano w opublikowanym we wtorek raporcie.

Mocny spadek

Jak wyjaśniono, liczba ofert pracy spadła we wszystkich czterech badanych grupach zawodowych. W zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych, po prawie roku wzrostów od dwóch miesięcy notowane są spadki, w usługach oraz w zawodach z zakresu nauk społecznych i prawnych od połowy ub.r. liczba ogłoszeń zatrudnienia spada, a w pracach fizycznych - mimo spadków - liczba ofert nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (bez uwzględnienia bezrobotnych pracujących wyłącznie sezonowo) w październiku wyniosła 5,8 proc. Jest ona tym samym wyższa niż na początku 2025 roku.

Koszmar dla pracowników, czyli czasy Koalicji 13 grudnia

W Barometrze zwrócono również uwagę, że w trzynastu województwach w Polsce województwach wakatów ubyło, a relatywnie największa redukcja ogłoszeń o pracy wystąpiła w woj. warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz łódzkim.

Zwolnienia

Jak wskazano, listopad był drugim miesiącem z rzędu, w którym spadki liczby ofert miały charakter powszechny. Relatywnie największa redukcja liczby wakatów wystąpiła w zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub inżynieryjnych; w zawodach ścisłych, z wyjątkiem ostatniego kwartału, przez większość roku obserwowane były wzrosty, związane głównie z ożywieniem w zawodach informatycznych oraz związanych z branżą budowlaną.

Zwolnienia również w usługach

W usługach od października ub.r. obserwuje się spadkową tendencję, w samym listopadzie luka względem ubiegłego roku na tle innych szerokich grup zawodowych była jedną z największych.

W raporcie przekazano też, że w zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych w listopadzie pojawiło się relatywnie najwięcej nowych ogłoszeń skierowanych do marketingowców, grafików oraz specjalistów HR, a najmniej do pracowników centrów telefonicznych, pozostałych sprzedawców oraz pracowników związanych z zaopatrzeniem firm.

W jakich branżach największe spadki zatrudnienia?

Wśród grupy ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych w listopadzie relatywnie największe spadki w skali miesiąca wystąpiły w zawodach związanych z administracją teleinformatyczną, bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz w badaniach i rozwoju.

pap, jb