Fatalny trend! Bezrobocie rośnie czwarty miesiąc z rzędu
Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu wyniosła 5,6 proc.; to o 0,1 pkt proc. więcej niż w sierpniu – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pod koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było 867,6 tys. osób.
Według szacunków MRPiPS najniższe bezrobocie we wrześniu odnotowano w województwie wielkopolskim (3,5 proc.), a najwyższe w województwie podkarpackim (9 proc.).
Stopa bezrobocia wyniosła 5,6 proc. To 0,1 pkt proc. więcej niż w sierpniu br. i o 0,6 pkt więcej niż we wrześniu 2024 roku.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w Polsce w końcu września 2025 roku według wstępnych wyniosła 867,6 tys.
Polski rynek pracy na tle Europy
Resort pracy podkreślił, że Polska nadal znajduje się w czołówce krajów UE z najniższym bezrobociem. W sierpniu 2025 roku stopa bezrobocia w Polsce liczona zgodnie z definicją Eurostatu wyniosła 3,2 proc. (o 0,1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej i 0,2 pkt proc. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku). Taki sam wynik miały Czechy. Niższe bezrobocie odnotowały tylko Malta i Słowenia z bezrobociem na poziomie 2,9 proc.
W tym czasie unijna średnia wyniosła 5,9 proc., a w strefie euro – 6,3 proc. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w Hiszpanii (10,3 proc.).
