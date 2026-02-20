Uwaga! Masowo oszukują „na kuriera”

Niemal każdy z nas zna kogoś, kto został okradziony przez przestępców grasujących w sieci. Groźnych incydentów przybywa i – niestety – nadal będzie przybywać ze względu na coraz powszechniejsze wykorzystanie przez oszustów sztucznej inteligencji do tworzenia jeszcze bardziej wiarygodnych wiadomości i stron wyłudzających dane.

Związek Banków Polskich ostrzega: wystarczy chwila nieuwagi, by stracić oszczędności. Schemat działania przestępców jest prosty: ofiara otrzymuje wiadomość SMS lub e-mail od osoby podającej się za kuriera. W treści pojawia się informacja o rzekomej przesyłce, problemie z dostawą albo konieczności uregulowania niewielkiej dopłaty. Wiadomość zawiera link prowadzący do fałszywej strony internetowej, która do złudzenia przypomina serwis firmy kurierskiej lub operatora płatności.

Jedno kliknięcie i po sprawie

Po wejściu na stronę użytkownik proszony jest o podanie danych karty płatniczej, danych logowania do bankowości elektronicznej lub kodu autoryzacyjnego. I w ten sposób traci swoje dane, a nierzadko również pieniądze. Jak się bronić? Trzeba zachować czujność i kierować się zdrowym rozsądkiem.

Przerażająca skala przestępstw

W 2024 roku (kompletne dane za 2025 rok są w przygotowaniu) odnotowano w Polsce gwałtowny wzrost liczby incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym oszustw typu phishing, do których właśnie zalicza się metoda „na kuriera”. Zgodnie z raportem CERT Polska (Computer Emergency Response Team, a więc Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe) – grupy ekspertów, której głównym zadaniem jest świadczenie usług i wsparcia w zakresie zapobiegania, wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego – w 2024 roku zarejestrowano ponad 100 tys. incydentów, co stanowi wzrost rok do roku o blisko 30 proc. Przeciętnie dochodziło więc do około 300 prób wyłudzenia danych wrażliwych i pieniędzy dziennie.

